Un viaje a la infancia de todos los miembros de la familia

Más actuaciones en el Parque José Antonio Labordeta

8 de mayo. Zaragoza Improvisa. Alberto Salvador, Encarni Corrales y J.J.Sánchez pondrán toda su energía e imaginación para conquistar al público a través de juegos e historias de improvisación teatral, que crean recurriendo al azar y a las sugerencias del público.



15 de mayo. The Cucumbers, el trío formado por Guillermo Esteban, Hugo de Paula y Diego Gaudini, se subirá al escenario para interpretar versiones de los grandes éxitos del rock. Canciones de The Beatles, Bob Dylan, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Bowie, The Doors, entre otros.