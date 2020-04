Un paso más para descubrir las claves del sueño

Laura Garmendia Sánchez, vecina de Sallent de Gállego, lleva desde 2017 inmersa en su doctorado en Fisiología, Anatomía y Genética en la University of Oxford, con el que está investigando los mecanismos que el cerebro utiliza para regular lo que se conoce como la ‘homeostasis del sueño’ y lo está haciendo utilizando la mosca de la fruta.

Un doctorado largo y muy interesante, que está siendo posible gracias a la beca de posgrado concedida por ‘la Caixa’, y que, según Laura "ha sido una ayuda inestimable en mi carrera profesional. Los doctorados son muy duros. Uno se encuentra solo intentando descubrir algo totalmente nuevo sin ninguna receta que seguir. La ayuda económica de ‘la Caixa’ me ha permitido seguir hacia adelante en esos momentos más duros y recordarme por qué empecé todo esto", indica.

Un sueño que arrancó desde que Laura estaba en el instituto y se interesó por la neurociencia viendo el programa de Eduard Punset ‘Redes’. "Decidí ir al Reino Unido para poder estudiar un grado en neurociencia, ya que en España no existía. Ahí fue donde empecé a conocer la neurociencia del sueño, que me pareció fascinante. Dormir es algo tan esencial para vivir que se conserva en todas las especies animales. Los problemas relacionados con la falta de sueño son comunes en muchas enfermedades y cada vez más personas padecen insomnio", explica.

A Laura le falta aproximadamente un año para terminar este doctorado y no tiene muy claro lo que va a hacer con su futuro más inmediato. "Antes estaba segura de que mi futuro era la investigación, pero durante el doctorado me he dado cuenta de que, aunque quiero seguir trabajando en algo relacionado con la ciencia, creo que preferiría trabajar fuera del laboratorio, en algo que tenga un impacto más directo en la sociedad. Afortunadamente, hoy en día hay muchas opciones abiertas para las personas que estudian ciencias biomédicas, así que, hasta que acabe mi doctorado, estoy aprovechando las oportunidades al máximo y explorando todas mis opciones".