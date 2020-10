'Tu pizarra digital', el nuevo servicio de enseñanza online de Grupo Piquer

No cabe duda de que la pandemia de la Covid-19 ha sacudido el normal desempeño de la actividad educativa tal y como la habíamos concebido hasta ahora. Esta nueva normalidad ha provocado la inquietud, sobre todo en los padres y madres de los alumnos, respecto al devenir de los acontecimientos, pues no son pocos los que se preguntan si la educación que van a recibir sus hijos estará a la altura, y más después del atropellado final del año lectivo que todas las instituciones educativas se vieron obligadas a adoptar y que dejó en el aire si los alumnos eran merecedores de pasar de curso.

Grupo Piquer, empresa dedicada a la enseñanza desde hace más de 35 años, ha querido tomar cartas en el asunto y lanzar su nuevo servicio de enseñanza 'online', 'Tu Pizarra Digital'. Una solución eficaz, segura y adaptada al panorama educativo actual, respaldada por la experiencia y una metodología exclusiva de probado éxito. David Ariño Gil, subdirector general operativo de Grupo Piquer explica que "son las circunstancias las que nos han llevado a perfeccionar este producto de enseñanza 'online'. Son clases virtuales como si vinieras a nuestros centros, pero con ese acompañamiento y supervisión del alumnado por el que siempre nos hemos caracterizado."

Más de 1000 vídeos y recursos educativos

Una plataforma enfocada al aprendizaje desde casa debe estar dotada de los recursos suficientes como para cubrir cualquier necesidad formativa, y ‘Tu Pizarra Digital’ ha hecho especial énfasis en este aspecto. "La plataforma cuenta con material audiovisual y explicaciones a cargo de especialistas en cada asignatura; vídeos tutoriales con ejercicios solucionados a los que poder derivar a los alumnos con alguna duda concreta… Además el alumnado nos puede mandar sus tareas o trabajos escolares y se los corregimos, solucionamos sus dudas y supervisamos individualmente la progresión en materias de su curso escolar", explica Ariño.

Un aprendizaje ‘cara a cara’

Si bien es cierto que la enseñanza 'online' lleva varios años en auge, Grupo Piquer se ha desmarcado en esta cuestión porque el servicio "no es una conexión a unos recursos en la red, no es un aula virtual en la que el alumnado se conecta o no, atiende a ratos… Es un servicio de clases en directo 'online' mediante el que Grupo Piquer garantiza que el tiempo que dura la clase es de trabajo, atención y aprendizaje."

Respecto a los alumnos, la filosofía del grupo siempre ha sido el acompañamiento “cercano y personal”. ‘Tu Pizarra Digital’ dista mucho de ser un portal impersonal, pues uno de sus sellos de identidad sigue siendo precisamente acompañar al alumnado en cada paso del proceso de aprendizaje de cada materia, pese a las barreras de distancia que puede suponer esta modalidad 'online': "Siempre queda ese vínculo especial que ofrece la presencialidad que tanto nos gusta a quienes disfrutamos de la educación, pero hemos podido compensarlo al máximo porque te puedes ver virtual e individualmente con el alumnado, hablar con él, aconsejarle, explicarle, corregirle…".

: ‘Tu Pizarra Digital’ cuenta con más de 1000 vídeos y recursos educativos.

Supervisión y evaluación constante

Otra de las señas de identidad de Grupo Piquer es la supervisión constante y el estrecho contacto con padres y madres. Cuestión que, aunque la modalidad haya pasado a un entorno virtual, sigue estando vigente en todos sus servicios de enseñanza. "En la educación, el contacto directo de familias con el equipo docente es muy importante, pues es la mejor manera de coordinarse para alcanzar las metas. Mantenemos conversaciones bien por videoconferencia o por teléfono, según prefiera cada cliente, para contrastar la información y para que también puedan aportar y nos cuenten sus impresiones."

Todo el equipo docente de Grupo Piquer considera fundamental que las familias tengan una información sencilla y clara de lo que hacen sus hijos o hijas, por lo que se envía un informe mensual y escrito donde se valora su evolución. Además, tal y como afirma Ariño, "sirve de elemento motivador para el alumnado, ya que a todo el mundo nos gusta que nos reconozcan el trabajo y esfuerzo que hacemos, y que lo conozcan en sus casas es clave."

Técnicas de estudio y hábitos de trabajo

El correcto desempeño de las actividades de cualquier alumno pasa por unas adecuadas técnicas de estudio, organización y hábitos de trabajo; aspecto en el que Grupo Piquer ha hecho hincapié durante todos estos años dedicados a la enseñanza, y en el que el subdirector ha tenido mucho que ver, pues ha recorrido una gran parte de los colegios de la comunidad aragonesa haciendo talleres sobre estos temas, incluyendo tanto a padres y madres como a alumnos.

Estas prácticas no han quedado fuera de ‘Tu Pizarra Digital’, desde la plataforma se sigue inculcando una adecuada metodología de estudio porque "el profesorado está conectado en directo con el alumnado, tiene un apoyo igual al que tendría en presencial. Ha sido uno de nuestros retos principales: ofrecer el mismo servicio que con nuestras clases presenciales".

¿'Online' o presencial?

Para zanjar la controversia que radica en la defensa de que la enseñanza en el aula tiene más potencial para ser aprovechada que la modalidad 'online', el subdirector lo explica bien claro: "Se trata de facilitar el aprendizaje de lo que se aprende en el aula, es decir, de seguir haciendo lo que llevamos practicando desde más de 30 años con excelentes resultados. No vamos explicar nada que no se haya visto en los propios centros escolares y con sus docentes."

‘Tu Pizarra Digital’ supone un apoyo escolar como ningún otro, no trata de suplir una enseñanza por otra, es un servicio que trata de ofrecer los valores diferenciales que Grupo Piquer ha sabido impartir con profesionalidad a lo largo de los años: cercanía, confianza y buenos resultados. "En Grupo Piquer nos gusta decir que es la academia de siempre, como nunca", concluye Ariño.

Toda la información, incluida la de contratación de las clases para todos los niveles de la ESO, Bachillerato, EvAU y Selectivad, está en la web www.pizarradigitalpiquer.es, el proceso es muy sencillo. O si lo prefieres, puedes contactar a través del teléfono 976 353 086.