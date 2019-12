Trocanteritis de cadera, artritis reumatoide y artrosis: el doctor Ángel Martínez contesta

Muchas son las consultas sobre salud que preocupan a los lectores de Heraldo.es. Para resolverlas, el doctor Ángel Martínez, miembro del equipo de Traumatología del hospital Quirónsalud Zaragoza y del Instituto Aragonés de Traumatología, ha contestado a las dudas recibidas en el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un especialista.

Trocanteritis de cadera

Pregunta del lector: Desde hace 2 años tengo trocanteritis en la cadera derecha. He realizado diversos tratamientos y no mejoro, pues, en cuanto ando, tengo un dolor que me limita y no me permite caminar. He leído que en los casos donde fracasan las opciones conservadoras cabe la posibilidad de la cirugía con la extracción del liquido de la bursa o incluso la extracción de la propia bursa. También otra opción serían los factores de crecimiento. ¿Qué me recomienda en mi caso? Muchas gracias

NOTICIAS RELACIONADAS Qué es una mosaicoplastia y otras dudas de Traumatología: el doctor Ángel Martínez responde

Respuesta del doctor: La trocanteritis de cadera es una patología que afecta a un tejido denominado 'bursa trocantérica'. Es un tejido interpuesto entre estructuras óseas y el plano muscular o graso con el fin de favorecer el deslizamiento y la movilidad. Sin embargo este tejido se puede inflamar por diversos motivos, generalmente mecánicos por una excesiva fricción. Si los tratamientos conservadores como la fisioterapia no son efectivos estaría indicada la cirugía. Estas intervenciones son susceptibles de realizarse por artroscopia con pequeñas incisiones y de manera mínimamente invasiva. El objetivo es retirar el tejido inflamado y liberar la zona del posible conflicto mecánico que pueda existir. El tratamiento concomitante con factores de crecimiento plaquetario es una opción viable para favorecer una cicatrización más temprana y recuperación precoz.

Artrosis de rodilla

Pregunta del lector: Buenos días, gracias por su atención. Tengo 52 años y artrosis de rodilla. No sé cuándo es bueno poner calor y cuándo frío. Me han recomendado colágeno ¿Es bueno? Saludos cordiales.

Respuesta del doctor: La artrosis de rodilla por definición es un desgaste del cartílago en mayor medida. La fricción de zonas denudadas de cartílago producen dolor y un aumento de la inflamación. Para estos casos el frío es lo más recomendable por su efecto vasoconstrictor. Para deterioros de cartílago como el que presentas sería recomendable valorarte en la consulta para plantear la viabilidad algún tratamiento de medicina regenerativa como los factores de crecimiento o células madre, especialmente indicados para artrosis de rodilla sobretodo en casos leve-moderados.

Artritis reumatoide

Pregunta del lector: Tengo hernia cervical en la C3-C4 y artritis reumatoide. Los dolores en la cervical y en todo el cuello son inaguantables. Los fisios y traumas me comentan que la hernia no produce tantísimo dolor. ¿Puede ser debido a la artritis?

Respuesta del doctor: La sintomatología cervical en el paciente con artritis reumatoide es muy frecuente, de hecho es un motivo de consulta habitual que muchas veces se plantea incluso ya en los primeros años del diagnóstico del reumatismo. La hernia discal en sí misma puede ocasionar dolor cervical que en ocasiones es intenso, pero conociendo que usted padece artritis reumatoide, esta patología sabemos que se puede asociar a su vez a una inestabilidad vertebral entre las C1 y C2, de posibles consecuencias neurológicas fatales, por lo que conviene descartar esta situación analizando su caso detenidamente en la consulta con las pertinentes pruebas diagnósticas de imagen.

- Envíe su consulta pinchando aquí