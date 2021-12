Risas garantizadas a ritmo de música clásica

"El famoso director de orquesta Josef Von Ramik, conocido por su carácter bipolar, se dispone a dirigir a la prestigiosa Royal Orchestra, conocida por su talante inconformista y por su ejecución exquisita. Interpretarán juntos un repertorio de los grandes clásicos de la historia de la música clásica. Pero no solo él está invitado a esta función; para complicar un poco más la velada, también estará invitado el reputadísimo violinista concertino Gaspar Krause, conocido por su enorme e insufrible ego. Pronto el escenario se convertirá en un campo de batalla, en una lucha de poderes por ver quién sobresale más y esto traerá consecuencias disparatadas e impredecibles. Eso sí, sabemos que este será un concierto para recordar". Este es el argumento de 'The Royal Gag Orchestra', el espectáculo que la compañía Yllana representará en el Teatro Principal de Zaragoza desde mañana, 28 de diciembre, hasta el 2 de enero de 2022.

Zaragoza es la tercera parada de una gira que ya pisó Ávila y Madrid con gran éxito de público gracias a un espectáculo que mezcla la música clásica con el humor. "El espectador podrá hacer un recorrido por esas melodías famosas que todos hemos oído, un viaje musical por los 'hit parade' de la música clásica. Desde Rossini hasta Stauss, pasando por Tchaikovski o Satie. Además, verán a unos músicos de primer nivel sobre el escenario que bailan, actúan y se convierten en actores y actrices por un día", explica Alberto Frías, director general del proyecto. "Risas, buena música y excelencia, ¿qué más se puede pedir?", pregunta Frías.

Porque el objetivo de Yllana es que el público se lo pase bien, descubriendo grandes clásicos de la música durante los 75 minutos que dura la actuación. Para ello, sobre el escenario estará una gran orquesta sinfónica, dirigida por Juan Francisco Ramos y en la que destacan Chus Herrera, Thomas Potiron y Juan Manuel Alonso, junto a la voz en off de Eva Marco. Las entradas se pueden adquirir en la página web del Teatro Principal con un precio entre 5 y 30 euros.

30 aniversario

The 'Royal Gag Orchestra', ideado por Alberto Frías, sirve a Yllana para celebrar su 30 aniversario con una creación que le ha unido a Showprime y SingUs para ofrecer una mezcla de interpretaciones musicales sublimes, teatro gestual, interacción con el público y mucho humor. Su larga trayectoria ha hecho que ya hayan pisado la capital aragonesa en otras ocasiones, por lo que son conocedores de la exigencia del público, aunque creen que dejarán un buen sabor de boca.

"La compañía ha estado en Zaragoza con otros espectáculos y siempre nos han recibido bien. Con 'The Opera Locos' llenamos el teatro todos los días y la gente salía encantada. Es una ciudad que sabe de calidad y sabemos que no les vamos a decepcionar. En otras plazas, todo el mundo nos da las gracias después de cada función", asegura Frías. "Esperamos que la gente se contagie de felicidad y se olvide de los malos momentos. Esto lo consigue 'The Royal Gag Orchestra' y tanto niños, como adultos, disfrutan al máximo", concluye el alma mater de una creación que pasará también por Alcorcón, Arganda y volverá al Teatro Price de Madrid.