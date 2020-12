"Confío en consolidar la actividad nacional y no descarto abrir camino en el sur de Francia"

A los 12 años ya acompañaba a su padre cuando este visitaba las bodegas y cooperativas agrícolas de los pueblos de alrededor de Cariñena para mantener y reparar sus instalaciones. Se podría decir que Lorenzo Javier Gimeno, actual propietario y tercera generación de Talleres Mecánicos Jimeno (Tameji) lleva el negocio en la sangre. Además, afirma orgulloso que ya se puede confirmar que va a haber una cuarta.

No son muchos los que, en este momento, se atrevan a hablar del futuro con esa tranquilidad, pero en el caso de Gimeno, que pertenece a esa raza de empresarios valientes que miran siempre al futuro con optimismo, las cifras para este año no le van a ir del todo mal, según él mismo admite. Y eso que sus clientes, los productores vinícolas, se han visto lastrados por el cierre de la hostelería y la consecuente caídas de las ventas: "Es verdad que, en tiempos de crisis, los servicios de reparación están mas demandados y eso es practicamente el 50% de nuestra actividad", explica el empresario.

Tornos, pasarelas, vehículos, guillotinas, bombas, escaleras... su catálogo de maquinaria es amplísimo y no deja de incorporar novedades. Así, Gimeno reconoce que no tiene nada que ver con lo que se vendía hace una década: "Ahora hay que apostar por las tecnologías para conseguir una mayor automatización y más garantías, gracias a las certificaciones de nuestras máquinas", apunta. Cuando se le pregunta si todo esto no requiere una elevada inversión, responde que "esto es una rueda y si no inviertes, no consigues retorno".

Otra de las bases de su filosofía empresarial consiste sencillamente en "hacer las cosas bien y no equivocarse", tal y como señala el propietario de Tameji, lo que le ha valido llevar el nombre de la empresa por todas las zonas vinícolas de España. Desde La Rioja hasta Ribera del Duero, pasando por el Penedés, entre otras muchas. De hecho, Gimeno es un gran defensor de los vinos españoles y, por supuesto, de los de Aragón.

La expansión nacional y el esfuerzo por incorporar el I+D+i en la actividad de la empresa ha sido la principal aportación de esta tercera generación empresarial, lo que le ha valido también distintos reconocimientos. Los más recientes son la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo concedida por la Asociación Europea de Economía y Competitividad el pasado año y los premios obtenidos en el Concurso de Novedades Técnicas de la última edición de Enomaq. En este certamen, se reconocieron concretamente dos máquinas para voltear automáticamente los vinos crianza y las cajas de botellas que se dirigen al extranjero, tal y como detalla Gimeno. El próximo año Tameji volverá a estar presente en la edición que se celebrará en Feria de Zaragoza del 29 de junio al 1 de julio de 2021.

Para el año que viene pide "que se pase esto ya", en relación con la pandemia y que sus clientes bodegueros corran mejor suerte. Igualmente confía en consolidar su actividad nacional y no descarta abrirse camino en el extranjero, donde ya ha hecho sus pinitos. Su mirada está puesta en el sur de Francia, zona de reputada tradición vinícola.