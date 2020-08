Rotura de menisco, coxartrosis bilateral y dolor en el talón: el doctor Javier Domingo responde a las dudas de Traumatología

El doctor Javier Domingo Cebollada, jefe del servicio de Traumatología del hospital Quirónsalud Zaragoza y del Instituto Aragonés de Traumatología, ha respondido a las consultas sobre rotura de menisco, coxiartrosis bilateral y dolor en el talón que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un especialista.

Rotura de menisco



Pregunta del lector: Hola. Me operaron hace un año de un menisco roto. Ahora vuelvo hacer deporte y tengo unas molestias continuas en la rodilla, en el lateral externo. ¿Tengo que dejar el deporte?

Respuesta del doctor: Un dolor en la rodilla en contexto una intervención anterior de menisco puede corresponder con lesiones del cartílago. El menisco es un amortiguador articular y es más frecuente después de roturas de meniscos que obligan a intervenciones para extirpar parte de los mismos que aparezcan lesiones por sobrecarga o degenerativas del cartílago articular. Habría que solicitar pruebas de radiología simple para evaluar los ejes de las pierna o pruebas de resonancia magnética que pongan de manifiesto si existe alguna lesión en estructuras menisco-ligamentosas o del cartílago articular. En el caso de confirmarse, sería interesante plantear alguna terapia biológica/regenerativa. Las terapias de Medicina Regenerativa (factores de crecimiento plaquetario o células madre, que se obtienen en ambos casos de tu propia sangre) tienen por objetivo preservar y potenciar el cartílago articular, especialmente importante en personas deportistas aunque sea a nivel de aficionado, y representan una opción viable para el control de los síntomas y mejoría de la calidad de vida. Se pretende alargar todo lo posible la funcionalidad de tu articulación y evitar o frenar el desarrollo de condromalacia o artrosis en un futuro. Por ello, podrías beneficiarte de alguna de las terapias biológicas comentadas.

Coxartrosis bilateral

Pregunta del lector: Mi diagnóstico es coxartrosis bilateral. No puedo estar mucho tiempo sentado porque me duele y escuece bastante. Mi profesión de conductor me hace casi imposible aguantar las ocho horas. ¿Cómo podría mejorar o curar?

Respuesta del doctor: La artrosis de cadera consiste en un desgaste del cartílago de la articulación en mayor o menor medida (hay diferentes grados de afectación). La fricción de zonas denudadas de cartílago produce dolor y un aumento de la inflamación. Cuando la artrosis origina dolor y limitación funcional con repercusión en la calidad de vida o en el desarrollo de la actividad laboral como es tu caso se debe plantear algún tipo de tratamiento. En los casos de afectación radiológica leve o moderada y en pacientes en edad activa son útiles las terapias de Medicina Regenerativa como los factores de crecimiento o células madre. En los casos más severos y en edades más avanzadas la solución definitiva es la cirugía para sustituir la articulación deteriorada por un implante (prótesis de cadera).

Dolor en el talón

Pregunta del lector: Me duele muchísimo la parte lateral izquierda del talón desde que, a los pocos minutos de correr, noté como un calambre. Ha pasado una semana y no se va, ¿qué puede ser?

Respuesta del doctor: Aunque sería imprescindible valorarte en consulta para realizarte una exploración reglada y solicitar pruebas complementarias para descartar lesiones óseas, etcétera, lo más probable es que se trate de una fascitis plantar. Habría que realizar las pruebas para ver si se asocia una rotura de fibras y en definitiva etiquetar correctamente dicha fascitis. En líneas generales, la fascitis plantar corresponde con un proceso inflamatorio de un tejido fibroso que se extiende desde el hueso calcáneo hasta los dedos. Su función es la de mantener el arco plantar y la de absorción de cargas. El dolor de origen neurológico a este nivel se produce por atrapamiento y es lo que se conoce como neuropatía de Baxter. Los tratamientos del proceso en progresión de menor a mayor agresividad incluyen desde antiinflamatorios y reposo, sesiones de fisioterapia, infiltraciones corticoanestésicas y/o de factores de crecimiento y en último caso (infrecuente, en casos muy rebeldes al resto de tratamientos) la cirugía.

- Envíe su consulta pinchando aquí