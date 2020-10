"Todos los zaragozanos celebrarán el día del Pilar a su manera"

La suspensión de las fiestas del Pilar afecta a todos los municipios zaragozanos.

La suspensión de las fiestas del Pilar afecta a todos los municipios zaragozanos.

Evidentemente, por sentimiento y por tradición las fiestas del Pilar también son las fiestas de toda la provincia. No hace falta recordar que una gran parte de los habitantes de Zaragoza capital son o descienden de alguno de los 292 municipios del resto de la provincia. Pero es que, además, las fiestas del Pilar siempre han estado marcadas en rojo en el calendario de las demás localidades zaragozanas.

Pero este año es distinto. Por primera vez vamos a vivir un Pilar sin fiestas.

Sí, por desgracia este año no habrá escapadas a los Pilares. Ni que decir tiene que para cada municipio sus fiestas patronales son las mejores y las más queridas, pero cualquiera que lea esta entrevista entenderá a lo que me refiero: las vaquillas, las ferias, los conciertos, los toros, el chocolate con churros, por supuesto la Ofrenda… aunque no vivas en Zaragoza, cualquier plan de los Pilares es muy especial.

Seas de donde seas, la Ofrenda de Flores es el acto central.

Con recordar el dato de que en los últimos años han participado en la Ofrenda más de 200 grupos procedentes del resto de la provincia de Zaragoza ya está todo dicho. Unos 150 de esos grupos corresponden a ayuntamientos, y el resto, a asociaciones y entidades de todo tipo. Hablamos de miles y de miles de personas, y eso sin tener en cuenta a las que acuden con sus flores a título individual y a las que participan en las pequeñas ofrendas que también se celebran en otras localidades.

¿Cómo piensa que van a vivir todos esos zaragozanos este 12 de octubre tan distinto?

Con la misma emoción de siempre pero con pena por no poder acudir a la plaza del Pilar. Para aquellos que han perdido a algún ser querido será un día especialmente triste, pero también estoy convencida de que todos los zaragozanos y las zaragozanas, los de la capital y los del resto de la provincia, van a celebrar el día del Pilar a su manera. Muchos van a adornar sus balcones con flores, cachirulos y banderas. Otros además se volverán a poner sus trajes regionales aunque sea para hacerse una fotografía. Las redes sociales y los guasaps se van a llenar de vídeos e imágenes y en las casas y en los restaurantes habrá brindis y comida especial, aunque sea en petit comité. Porque mucho cuidado con las reuniones familiares o de amigos. Que nadie piense que por ser el día del Pilar nos podemos saltar las normas y las recomendaciones contra el coronavirus. Aunque cueste y sea duro, tenemos que seguir haciendo un sacrificio.

«Es el momento ideal para apostar por la cultura, que es una de las opciones más seguras y también uno de los sectores más maltratados por esta crisis»

¿Cree que la gente va a ser responsable?

No lo creo, lo sé. Los zaragozanos, los de la capital y los del resto de la provincia, estamos dando ejemplo de solidaridad y de civismo. Siempre hay algunos que dan la nota para mal y ya se sabe que tendemos a fijarnos más en lo negativo, pero son una minoría muy pequeña.

Este año el puente del Pilar es de tres días, y las familias con niños tendrán otros dos días sin clase. ¿Se va a hacer largo no habiendo fiestas?

Se va a hacer extraño, pero largo… A pesar del coronavirus se pueden hacer muchos planes. Podemos seguir yendo a los bares, a las cafeterías y a los restaurantes cumpliendo las limitaciones establecidas. Podemos practicar deporte o salir al campo. Podemos hacer escapadas para descubrir o redescubrir las maravillas que ofrecen los municipios de nuestra provincia. Y sobre todo creo es el momento ideal para apostar por la cultura, que es una de las opciones más seguras y también uno de los sectores más maltratados por esta crisis que estamos atravesando.

Usted lleva la delegación de Cultura de la Diputación de Zaragoza. ¿Qué recomendaciones hace para estos días?

Está claro que voy a barrer para casa: en el palacio de Sástago se puede disfrutar de una selección de las mejores obras presentadas al XXXI premio de arte Santa Isabel y tomarle así el pulso a los creadores aragoneses del momento. Y en la sala Ignacio Zuloaga de Fuendetodos se exponen los grabados de Carlos de Haes, el mejor paisajista español del siglo XIX. Pero hay muchas más opciones, por supuesto en Zaragoza capital pero también en el resto de la provincia. Insisto en que la cultura ahora mismo es una de las alternativas más seguras. Los ayuntamientos lo saben y por eso la convocatoria de ayudas para actividades culturales que lanzamos en verano ha tenido muy buena acogida con cerca de 70 solicitudes.

* Imágenes para alegrar las redes en el día grande Aunque este año no haya Ofrenda de Flores en la plaza del Pilar, la Diputación de Zaragoza va a volver a abrir sus redes sociales a todos los vecinos de Zaragoza provincia que quieran compartir sus fotografías celebrando un día tan especial. Quienes quieran hacerle llegar sus imágenes podrán hacerlo a través de los perfiles oficiales de la institución en Facebook, Twitter e Instagram: Etiquetando a @DPZaragoza. Con el hashtag #ofrendazgzprovincia

Ir al especial Un Pilar sin Fiestas