Ictus y daño cerebral: cómo superar las secuelas La rehabilitación es la clave para mejorar el pronóstico tras sufrir un daño cerebral. En Grupo 5 CIAN trabajan en ello de manera conjunta y coordinada neuropsicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas.



Según datos de la Sociedad Española de Neurología, cada año, más de 110.000 personas sufren un ictus en nuestro país, de los cuales un 50% quedan con secuelas discapacitantes o fallecen. La principal consecuencia es el daño cerebral, con afectaciones a nivel físico, cognitivo y funcional.

A Pedro, de 57 años, el ictus le supuso la paralización del lado izquierdo de su cuerpo y una pérdida total de su autonomía: "Yo era una persona con una vida muy activa y ahora tengo que estar en una residencia bajo el cuidado de otras personas, porque la mayoría de las cosas no las puedo hacer solo", explica. La parálisis motora es una de las secuelas más recurrentes en estos pacientes, así como la pérdida de fuerza, equilibrio y coordinación, los trastornos visuales o del habla, la disfagia, las alteraciones del estado de ánimo o el deterioro cognitivo.

"El daño cerebral es una lesión súbita en el sistema nervioso central. Se produce en caso de ictus, pero también puede darse por otras dolencias que afecten al funcionamiento normal del cerebro: un tumor, una infección o algo externo, como un traumatismo craneoencefálico", explica Victoria Celorrio, neuropsicóloga en la residencia Grupo 5 CIAN Zaragoza en Paseo de Ruiseñores y una de las profesionales implicadas en la recuperación de Pedro. "Las secuelas se dan a diferentes niveles: a nivel físico, con problemas en el plano motor o sensitivo; a nivel cognitivo; con la afectación de funciones como la memoria o la atención; en el funcional, perdiendo la capacidad de realizar tareas cotidianas como ir a comprar o vestirse; y, por supuesto, a nivel emocional y conductual, con dificultades para la gestión emocional", indica la experta.

¿El ictus se cura?

"Cuando se sufre daño cerebral, lo importante es empezar la rehabilitación cuanto antes. Es complicado hablar de tasa de éxito, porque todo depende de la gravedad de las secuelas, pero en tres meses ya se puede empezar a recuperar parte de lo perdido", explica Celorrio. "Hay que tener en cuenta la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para recuperarse y reorganizarse, también la reserva cognitiva, si la persona realizaba ejercicio físico o no, la edad del paciente, el tiempo que ha transcurrido desde que se da esta afectación en el cerebro…".

La neuropsicología es, junto a la terapia ocupacional y la fisioterapia, una de las áreas más importantes en la rehabilitación de estos pacientes. "El tratamiento debe ser individualizado y personalizado en cada caso, porque podemos encontrar multitud de cuadros. El primer paso es hacer una buena evaluación neuropsicológica y, una vez obtenidos los resultados, valorar si se pueden recuperar esas funciones cognitivas. Si no se puede, hay que tratar de mantener las que sí están para que el deterioro no vaya en aumento", apunta Celorrio. "También realizamos una valoración de aspectos conductuales y emocionales y tratamos el duelo, porque cuando se sufre daño cerebral se pierden muchas cosas y hay que saber gestionarlo. Para seguir adelante, no solo hay que recuperarse físicamente", apunta Celorrio. Sala de rehabilitación de Grupo 5 CIAN Zaragoza.

Tratamiento del daño cerebral

"Noto mejoría, más movilidad, tengo más memoria, me encuentro mejor anímicamente y no le doy tantas vueltas a las cosas…pero sobre todo agradezco el trato y el cariño que recibo, estoy como en un hotel de cinco estrellas", comenta Pedro, acerca del tratamiento que recibe en el centro de Grupo 5 CIAN, donde reside y realiza sus terapias de forma diaria.

Para lograr los objetivos terapéuticos, hay una serie de ejercicios de rehabilitación convencional, de terapia manipulativa, como puede ser aprender a coger un lápiz y escribir en un papel", indica la neuropsicóloga. “Pero también contamos con programas informatizados y tecnologías en las que se realiza una estimulación cognitiva y se trabajan de manera conjunta diferentes disciplinas, como la logopedia o el movimiento", explica.

"El tratamiento debe ser individualizado y personalizado, porque podemos encontrar multitud de secuelas"

"Mientras que la neuropsicología tiene un componente más cognitivo y emocional, en nuestra área damos los primeros pasos. La reactivación muscular, la movilidad, el equilibrio… cuando el usuario se recupera en esta parte, también gana autonomía para el resto de actividades y terapias", señala Nuria Garcés, fisioterapeuta en CIAN. En su área trabajan la movilidad, la reactivación de los músculos o el equilibrio, entre otras cuestiones. "Hay muchas técnicas y métodos diferentes, y lo bueno de este centro es que no nos anclamos en una única terapia. Apostamos por la terapia conjunta, trabajando de forma coordinada con otros especialistas para lograr una mejor intervención y recuperación".

Centro de rehabilitación neurológica en Zaragoza

Grupo 5 CIAN cuenta con dos centros de rehabilitación en Zaragoza que ofrecen atención especializada a personas con daño cerebral y otras patologías neurológicas: la Unidad de Día, ubicada en en el barrio de Delicias, en la zona de Los Enlaces (Julián Sanz Ibañez, 57), y el centro residencial, que se encuentra en paseo de Ruiseñores, 6. Este último cuenta con un circuito de rehabilitación completo, dotado de las últimas tecnologías, como robots de movimiento, exoesqueletos y realidad virtual, que permiten trabajar las secuelas de las personas con daño cerebral adquirido, ictus y otras enfermedades neurodegenerativas y neurológicas. Pedro, en una de sus sesiones en la cinta C-Mill. Grupo 5 CIAN

"Lo bueno de este centro es que no nos anclamos en una única terapia, hacemos una valoración individualizada y buscamos qué es lo mejor para cada usuario. Además, disponemos de una tecnología puntera en el sector, única en Aragón, y especializada para la recuperación activa de nuestros usuarios y usuarias", destaca Garcés, fisioterapeuta de CIAN. “En el caso de Pedro, tenía mucho miedo a echarle peso a esa pierna izquierda que tiene paralizada, pero que tiene movimiento. Poco a poco, hemos conseguido que mantenga una bipedestación que al principio era impensable. Si un usuario no quiere andar, no vamos a obligarle, pero siempre trabajamos para que la persona pueda mejorar lo máximo posible”, añade.

"Gracias a Nuria he logrado ponerme de pie e, incluso, puedo andar gracias al C-Mill, que es una cinta que tiene una pantalla gigante y unos paisajes virtuales increíbles", comenta Pedro. "Con la terapia estoy aprendiendo a vestirme de nuevo a pesar de la alteración que tengo, algo que parece muy básico pero que no podía hacer antes de entrar en CIAN; y, en neuropsicología, trabajo la atención y la memoria con ejercicios y tareas, y hablo mucho de mis preocupaciones, de cómo adaptarme a esta nueva situación, de seguir con mi vida", añade.

Más información en www.cian.grupo5.net