Recesiones gingivales, sangrado de encías y problemas de coagulación: Serdent responde a las dudas

Las problemas de salud bucodental son algunos de los que más preocupan a los lectores de Heraldo.es, quienes han mandado sus dudas a través del consultorio médico patrocinado. Para resolverlas, la doctora Ileana Santos, de la clínica zaragozana Serdent, ha contestado a las preguntas sobre recesiones gingivales, sangrado de encías y pacientes con problemas de coagulación.

Para un diagnóstico más concreto, Ileana Santos recomienda la visita a un dentista.

Recesiones gingivales

Pregunta del lector: Buenos días. Tengo las encí­as de los colmillos subidas y no hay manera de que se normalicen. Uso casi siempre pasta dentífrica para la gingivitis. ¿Hay algún tratamiento para eso?

Respuesta de la doctora: Para tratar las recesiones gingivales el tratamiento de elección es el injerto libre de encía. Las pastas dentales especificas para la gingivitis ayudan a mejorar esta situación pero no tratan las recesiones.

Sangrado de encías

Pregunta del lector: Llevo una temporada sangrando por las encías, me estoy enjuagando con Perio.Aid. Sangro algo menos, pero no se me ha quitado. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo solucionar mi problema?

Respuesta de la doctora: Es probable que tengas sarro por debajo de la encía o que acumules placa en algunas zonas que puedas tener apiñamiento. Te recomiendo acudas a tu dentista para que lo valore.

Pacientes con problemas de coagulación

Pregunta del lector: Estoy tomando Sintron e ir a la consulta del dentista es un problema, porque tengo que dejar de tomarlo unos dí­as antes y ponerme heparina. ¿Hay algún otro método para poder hacerme una limpieza? Gracias

Respuesta de la doctora: En pacientes anticoagulados, con un INR estable, no es necesario quitar la medicación. Excepto en procedimientos quirúrgicos mayores, como puedan ser múltiples exodoncias, cirugías de implantes o cualquier otro procedimiento donde se espere un sangrado abundante.

