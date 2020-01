Dolor en las rodillas y cómo pueden ayudar las células madre: el doctor Ángel Martínez da las claves

La rodilla es una de las partes del cuerpo que más problemas genera. Para resolver las dudas de los lectores sobre las dolencias en esta parte del cuerpo, el doctor Ángel Martínez Martín, miembro del equipo de Traumatología del hospital Quirónsalud Zaragoza y del Instituto Aragonés de Traumatología, ha contestado a las cuestiones recibidas en el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un especialista.

Mosaicoplastia

Pregunta del lector: Me han intervenido de la rodilla con una mosaicoplastia. Tres semanas después de la cirugía, me han extraído tres jeringas de líquido hemático y la rodilla está muy inflamada. Me han mandado una radiografía. ¿Es posible que, al haber echado peso en esa pierna, haya estropeado la cirugía? No veo avance en la extensión de la pierna y estoy bastante preocupado. Gracias de antemano

Respuesta del doctor: La mosaicoplastia consiste en un trasplante osteocondral autólogo (del propio paciente). Extraemos cartílago de una zona con menor demanda funcional y lo utilizamos para cubrir lesiones localizadas en áreas de carga con alta demanda funcional. La ventaja de esta técnica es que permite conseguir una reconstrucción total del hueso subcondral y del cartílago hialino con muy buenos resultados a largo plazo, en casos correctamente indicados.

Es fundamental una correcta pauta postoperatoria supervisada por su traumatólogo: Reposo, frio local, antiinflamatorios, ejercicios pasivos en descarga supervisados, etcétera.

A las tres semanas es normal que persista inflamación y dolor, y es frecuente que se produzcan derrames articulares que a veces debemos evacuar. No obstante, es pronto para iniciar la carga y le recomiendo que consulte a su traumatólogo y ambos elaboren una planificación postoperatoria de rehabilitación.

Sería interesante, en su caso, valorar la posibilidad de asociar un tratamiento regenerativo con factores de crecimiento. Se trata de proteínas de nuestra sangre que desempeñan una importante función en la comunicación intercelular para la reparación de las lesiones, acelerando y mejorando el proceso de regeneración celular y disminuyendo el dolor. De manera complementaria pueden resultar beneficiosos.

Ligamentos cruzados

Pregunta del lector: Tengo molestias en la rodilla izquierda. Me hicieron una una resonancia magnética y me dijeron que tengo rotos los cartílagos cruzados. ¿Qué puedo hacer para aliviar el dolor?

Respuesta del doctor: El resultado de esa resonancia magnética mostrará una lesión en ligamentos cruzados o en el cartílago o una asociación de ambas. Es importante el tratamiento en cualquiera de los casos ya que la lesión de los ligamentos cruzados provoca una inestabilidad en la función normal de la rodilla que está demostrado que sin tratamiento a largo plazo aumenta el riesgo de artrosis u otras lesiones.

En el caso de una lesión de cartílago habría que estudiar la zona lesionada y la gravedad de la misma, ya que, dependiendo de ella, se pueden aplicar diferentes tipos de tratamiento para solucionarlo. Es difícil, a día de hoy, regenerar cartílago, pero existen terapias como la aplicación de células madre o plasma rico en plaquetas que pueden mejorar la calidad del cartílago y tienen efecto antiinflamatorio y analgésico. En otros casos además es posible que necesiten asociar cirugía.

En cualquier caso es importante estudiar la resonancia, al paciente y explorar con detenimiento para realizar un diagnóstico preciso y enfocarlo hacia el tratamiento más indicado.

Pérdida de fuerza

Pregunta del lector: He perdido fuerza en ambas rodillas. Si las flexiono mucho, no tengo fuerza para recuperar la posición vertical. Subir escaleras me cuesta mucho, llegando a tener que parar con frecuencia. Cierto es que tengo sobrepeso -unos 115 kilos para una altura de 1,75-. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta del doctor: La pérdida de fuerza en ambas piernas puede ser un síntoma secundario a múltiples causas. Indudablemente el exceso de peso puede producir un impacto sobre las articulaciones debido una sobrecarga excesiva. Esto a la larga puede derivar en lesiones del cartílago u otras estructuras intra. Otras causas importante son las derivadas a pérdida de fuerza por causas neurológicas, generalmente de origen lumbar. Sería importante hacer una valoración en consulta para realizarte una exploración exhaustiva y solicitar pruebas para filiar la causa.

