Dolores plantares: el doctor Herrero resuelve las dudas

Las cuestiones sobre salud son algunas de las que más interés generan entre los internautas. Pero, a pesar de la gran cantidad de información disponible, no toda la que puede encontrarse en la red es veraz. Para evitar confusiones, el doctor Luis Herrero Barcos, especialista del hospital Quirónsalud de Zaragoza y miembro del Instituto Aragonés de Traumatología, ha resuelto las dudas de los lectores sobre Traumatología y Medicina Regenarativa en el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor Herrero recomienda la visita a un especialista.

Fascitis plantar

Pregunta de la lectora: Llevo padeciendo 4 años una supuesta fascitis plantar en ambas plantas. Me he hecho de todo: infiltración, fisio, plantillas e, incluso, operación. Estoy desesperada. Me duele cuando llevo un rato de pie y es horrible. Los dedos de los pies no los puedo agachar del todo y me molestan las plantas de los pies que me matan. ¿Qué puedo hacer más?

Respuesta del doctor: La fascitis plantar es un proceso degenerativo que provoca la inflamación de la fascia plantar, tejido que conecta el calcáneo a los dedos y crea el arco del pie. Son varias las causas que pueden predisponer a la fascitis plantar. Tradicionalmente se pensaba que la fascitis era causada por un espolón calcáneo pero se observan espolones en el talón en personas con y sin fascitis plantar. Sabemos que la principal causa son las alteraciones biomecánicas que durante la marcha inciden directamente sobre la fascia plantar, produciendo sobrecargas de repetición. Pies cavos o planos, acortamiento de la cadena muscular posterior, obesidad y en algunas circunstancias un calzado inapropiado.

Le recomiendo acuda a nuestra consulta para valorar su caso concreto y poder realizar un estudio que determine la causa de su fascitis para así proponerle un tratamiento apropiado individualizado.

Dolor en la planta del pie

Pregunta del lector: Buenos días, doctor. Últimamente tengo dolor en la planta del pie, es más por un costado, y se me cargan mucho los gemelos. En los días de verano tengo que aplicarme geles fríos debido al dolor. No tengo sobrepeso. En lo que sí me he fijado es que el calzado muchas veces se me va desgastando más por los lados. ¿Qué me puede aconsejar? Gracias. Un saludo

Respuesta del doctor: El dolor en la planta del pie en una región determinada acompañado de desgaste en una de las zonas del calzado suele ser secundario a una mala pisada. Caminar con una pisada no fisiológica puede producir sobrecarga de estructuras ligamentosas, tendinosas y musculares. Esto conlleva dolor y limitación funcional que puede persistir en tanto en cuanto no se corrija el eje normal de la pisada. Sería conveniente valorarte en consulta para hacer una exploración detallada podoscópica y un estudio radiológico para valorar la alineación ósea. Generalmente, una mala alineación del pie puede corregirse con la colocación definitiva o temporal de unas plantillas adaptadas específicamente que modifique la pisada para hacerla más fisiológica.

Metatarsalgia

Pregunta de la lectora: Tengo pie cavo que me ha producido una metatarsalgia que me hace acudir al podólogo una vez al mes para limpiar durezas y callosidades desde hace casi 30 años, con el fin de buscar un poco de alivio. Hace como 2 años empecé también con problemas en los dedos, con mucho dolor en las uñas de los dedos gordos, que se me clavan. Últimamente el dolor es muy intenso, y en la ultima visita al podólogo me recomendó intervenirme, pues ya no tengo casi almohadilla plantar. ¿Qué me recomienda? Soy mujer, 50 años, y nunca he llevado un tacón. Uso siempre zapato con un poco de plataforma para evitar el impacto duro contra el suelo, y plantilla, pero aún así el dolor es fuerte. Muchas gracias

Respuesta del doctor: El pie cavo puede condicionar un hiperapoyo de las cabezas de los metatarsianos, con el consiguiente aumento de presión en la zona lo que produce dolor y la formación de hiperqueratosis a ese nivel. Además el pie cavo favorece la deformación progresiva de los dedos. En caso de fracaso de medidas conservadoras (calzado, plantillas... etc) hay diversas técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la metatarsalgia.

Para valorar adecuadamente tu caso es preciso explorar tu pie en la consulta, ver en qué zonas de produce el hiperapoyo y las lesiones ungueales que refieres. Además convendría completar el estudio al menos con unas radiografías en carga de tus pies para determinar si además hay alguna alteración de la fórmula de Maestro o descenso de algún metatarsiano en concreto para plantearte un tratamiento adecuado.

