"Quiero comprarme una vivienda, ¿qué debo saber del euríbor?"

La escalada del euríbor afecta y mucho a la compra de vivienda, pues encarece el precio final, pero ¿significa esto que es mejor contratar hipotecas a tipo fijo a partir de ahora?, ¿sería recomendable esperar unos meses para realizar la transacción inmobiliaria?... Estas y otras muchas preguntas vienen a la cabeza de aquellos que están pensando en adquirir su primera residencia o, incluso, en los que ya se han decidido a invertir en el sector en pos de un amplio margen de rentabilidad.

No obstante, en tiempos de incertidumbre económica como este en el que nos encontramos, las respuestas no son tan sencillas y los analistas recomiendan siempre la prudencia y, sobre todo, el asesoramiento de un profesional, pues no hay que olvidar que comprar una casa es el desembolso económico más importante de toda una vida.

En definitiva, es importante tomar decisiones con cabeza y, para ello, remitimos unas de las preguntas más frecuentes con las que se encuentran los expertos financieros que contribuirán a despejar dudas y optar por lo más conveniente en cada caso. Para cada una de las respuestas, hemos contado con María Teresa Espés, directora de la oficina principal de Ibercaja en Zaragoza.

1 ¿Qué es el euríbor y qué relación tiene con las hipotecas? Estar al tanto de qué es el euríbor ayudará a entender mucho mejor cómo afecta a lo que se paga por la hipoteca, especialmente cuando se opta por una hipoteca de tipo variable o mixta.



2 ¿Qué se espera que ocurra con el euríbor en los próximos años y cómo afecta esto al sector inmobiliario La experta indica que es esencial estudiar cada caso de manera personalizada para saber cuál es la mejor opción inmobiliaria en cada caso.

3 ¿Es recomendable que se invierta hoy en vivienda? No debe ser un problema adquirir una vivienda de uso habitual en el caso de que se disponga de presupuesto, pero quizá no sea el mejor momento para una inversión importante.

