"Queremos promover el trabajo conjunto en beneficio de la sociedad"

En definitiva, trabajar en conjunto en pro del bien común.Así es. Trabajar en conjunto ya sea con otros profesionales, políticas, asociaciones, familias y, sobre todo, con la persona, que siempre debe de estar en el centro, para que pueda ser parte activa de su comunidad. La salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino el poder vivir la vida a través de las relaciones sociales, de practicar el ocio que a cada quien le gusta, adaptaciones curriculares en las escuelas para poder desarrollar todas las potencialidades ocultas tras alguna dificultad (no sólo en niños con alguna discapacidad), tener un puesto de trabajo adaptado o poder tener una casa y un entorno accesible y propicio que permita poder ser ciudadano.

"Como profesión, colaboramos con muchos grupos y comunidades en beneficio de los individuos y de la sociedad en su conjunto"

¿Cómo pueden intervenir desde su campo de actuación?Como terapeutas ocupacionales que llevamos a cabo ese acompañamiento nos vemos incapacitados de seguir en dicho proceso ya que no hay otro compañero al que derivar. Por ejemplo, una persona consigue la transición a un piso donde puede hacerse la comida, limpiar... Se ha apuntado a un curso que le gusta en su barrio y se le da el alta del centro de día al que acude. Su lugar de referencia a nivel sanitario es el centro de atención primaria y la unidad de salud mental, pues ahí no hay figura de terapia ocupacional, así que durante el camino que tiene que seguir sola, si hay alguna piedra, no hay apoyo, habrá otros profesionales que estarán ahí, pero no están formados para este trabajo tan específico. Y esto puede desembocar en otro ingreso hospitalario, más medicación, derivación a otro recurso, una puerta giratoria de la que es difícil salir.