"Por nuestros mayores mantendremos la sonrisa aunque quede escondida tras la mascarilla"

¿Cómo se está viviendo esta segunda oleada en los centros de DomusVi Zalfonada y Fontibre de Zaragoza?

Como para el resto de la sociedad, se trata de un escenario totalmente nuevo, inimaginable, fuera de todo raciocinio, que cuesta digerir. Sin embargo, no existe otra alternativa más que aceptar la realidad y adaptarse, y eso es lo que estamos haciendo, acomodarnos con todas las medidas de seguridad y garantías posibles. No olvidemos que el ser humano tiene una capacidad de adaptación sorprendente, como hemos podido comprobar especialmente en nuestros mayores: ¡son admirables! La residencia es su casa, y como tal se vive en ella, aplicando todas las medidas preventivas sin dejar de lado el calor de un hogar. Nuestro objetivo, no es otro más que el bienestar de nuestros residentes, siempre, con o sin la covid-19.

¿Cuándo comenzaron a tomar medidas en las residencias?

Las primeras medidas preventivas frente a la covid-19 comenzaron a tomarse durante el mes de febrero, cuando la dirección Técnico Asistencial de DomusVi observó que la situación podía complicarse. Como en el resto de los centros, a partir de entonces desplegamos una serie de protocolos para minimizar el impacto del coronavirus, actuaciones que se han ido perfeccionando en los últimos meses. Estas medidas de seguridad ya han sido auditadas y validadas por Bureau Veritas, e incluyen acciones de control respecto a la higiene y desinfección de los centros, la prevención y seguridad de las instalaciones, los residentes y los trabajadores, la calidad del servicio residencial, la comunicación con las familias y la formación y el cuidado de los profesionales.

¿Cuál es el fin último de todos los protocolos de seguridad?

Todos estos programas forman parte de la nueva estrategia asistencial de la compañía, encaminada, por un lado, a prevenir la entrada del virus en las residencias y, por otro, a controlar su propagación si se produce un nuevo rebrote de la epidemia. Como decimos, son actuaciones de seguridad frente a la covid-19, pero todas ellas se han diseñado teniendo en cuenta algo que es prioritario para nosotros: la labor que realiza DomusVi es de carácter asistencial y nuestros centros son hogares. Es muy importante recalcar esto: todas las medidas de seguridad implantadas se han diseñado sin perder el carácter asistencial y de hogar de nuestras residencias.

¿Las residencias DomusVi cuentan con Planes de Contingencia frente a la covid-19?

En las residencias DomusVi se mantiene activado permanentemente el Plan de Contingencia Covid-19 de prevención ante posibles brotes de coronavirus, y además se ha implantado un sistema modular capaz de aislar con diligencia y eficacia cualquier zona contaminada. Por último, y con el fin de incrementar las medidas preventivas, DomusVi ha diseñado un nuevo programa de formación, denominado Programa FuTÚro, para sus profesionales.

¿Cómo se han preparado los profesionales para hacer frente a la pandemia?

DomusVi ha puesto en marcha el Programa Futuro para sus profesionales. Este plan de acción, adaptado a las exigencias Covid-19, incluye, entre otras actuaciones, la elaboración de un catálogo de buenas prácticas asistenciales Covid-19, una formación específica en riesgos laborales, la implementación de protocolos de trabajo Covid-19 por cada categoría profesional y distintas iniciativas de gestión emocional, resiliencia, trabajo en equipo y liderazgo. La formación específica en riesgos laborales Covid-19 está siendo validada por AENOR. Se trata de formar a nuestros trabajadores en la identificación de los posibles riesgos biológicos, así como en las estrategias necesarias para reducir estos riesgos, también en el uso de las protecciones adecuadas, como es el caso de los Equipos de Protección Individuales (EPIs).

DomusVi ha puesto en marcha el Programa Futuro para sus profesionales. Un plan de acción adaptado a las exigencias de la covid-19.

Respecto a los equipos de protección individual (EPIS), ¿Cómo han vivido la situación?

Estamos respaldados por una gran compañía como es DomusVi, y gracias a este respaldo, y a las ayudas tanto del Gobierno de Aragón como a la solidaridad de diferentes empresas, particulares y familiares de nuestros residentes, que han aportado su granito de arena, conseguimos mantener un stock de EPIS adecuado y seguro ante un posible brote en el centro durante todos los meses. En la actualidad, por procedimiento y siguiendo nuestro modelo de Cuidado Seguro, mantenemos un stock mínimo con previsión para 2 meses de todos los equipos de protección individual.

Ante la nueva normalidad, ¿cómo se vive en el centro?

Vivimos con cierta normalidad a todos los niveles, intentando que la 'nueva realidad' no difiera mucho de lo que era con anterioridad a la pandemia el día a día del centro. Realizamos una desescalada de forma gradual, pero con máxima cautela, sobre todo, en salidas al exterior de residentes y visitas controladas, además de implantar todas la medidas preventivas que nuestros protocolos y la normativa autonómica exige, con vistas a minimizar los riesgos, siendo conscientes de que el riesgo cero no existe.

Nuestra forma de vivir y relacionarnos ha cambiado y en nuestro centro también, por eso hemos incorporado nuevas tecnologías a la hora de comunicarnos con las familias, poniendo a disposición de las mismas el servicio de videollamadas con los residentes, una medida que surgió en el periodo de estado de alarma y que vino para quedarse.

¿Qué actividades y proyectos se han retomado tras la desescalada y la nueva normalidad en el centro?

En DomusVi hemos modificado todas las actividades para que nuestros mayores puedan seguir disfrutando de su hogar, de la vida en las residencias. En DomusVi nos hemos reinventado y las actividades educativas y sociales se siguen realizando, pero desde marzo en grupos más pequeños.

Respecto a las actividades estamos llevando a cabo prácticamente las mismas que antes de la pandemia, pero, por supuesto, con todas las medidas de prevención necesarias que incluyen algunos protocolos como limitación del número de residentes en los grupos de actividades y mayor distancia social entre ellos. También hemos retomado varias iniciativas relacionadas, sobre todo, con la estimulación cognitiva, que teníamos previstos implantar en la pasada primavera, como era la inauguración de la Sala Snoezelen, que ha tenido una excelente respuesta por parte de los residentes. Nuestra prioridad es seguir trabajando en nuevos e ilusionantes proyectos, todos ellos destinados a lograr el bienestar físico y emocional de los mayores.

"Nuestra prioridad es seguir trabajando en nuevos e ilusionantes proyectos, todos ellos destinados a lograr el bienestar físico y emocional de los mayores".

¿Cómo están trabajando para evitar que el aislamiento social afecte a los residentes?

Los centros DomusVi se han adaptado a la nueva realidad sanitaria y social y siguen funcionando para que el aislamiento no sea tal. Los equipos de psicólogos y animadores culturales cuentan con un ambicioso programa de actividades y juegos para lograr la estimulación permanente de las áreas cognitivas.

¿Qué recomendaciones le darías a las personas mayores, así como a sus cuidadores, para sobrellevar esta situación de la mejor manera posible y minimizando el impacto en su salud?

En relación a los mayores, he de decir que todos nos están dando una lección de vida, por la serenidad con la que afrontan esta difícil circunstancia que nos ha tocado vivir. Su capacidad de adaptación es inmensa y el apoyo que ofrecen a los trabajadores, muy gratificante. Les daría las gracias por su ejemplo y les recomendaría que no pierdan la esperanza y no dejen nunca de pensar en el futuro. En cuanto a nuestros trabajadores, no hemos desestimado la parte emocional y hemos desplegado distintos programas y coaching para fomentar la resiliencia, el trabajo en equipo y el liderazgo. Sabemos que la circunstancia de los profesionales sociosanitarios repercute de manera directa en el bienestar de los mayores y en DomusVi trabajamos para construir ecosistemas de trabajo “afectuosos, colaborativos e ilusionantes, capaces de transmitir a las familias esa calidez humana en momentos de enorme dificultad y desánimo”. En nuestra opinión, la crisis de la covid-19 nos tiene que permitir entender y atender de una manera distinta, más compasiva y desde el prisma de la atención a la salud, con una mirada más cercana, asumiendo el cuidado como algo prioritario, con el objetivo de dignificar estas situaciones.

