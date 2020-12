"Pasar de tres a casi 80 empleados ha sido posible gracias a la apuesta por el equipo humano"

Diana Iglesias, responsable de marketing y comunicación corporativa de Aserhco Rehabilitación y Salud, cuenta los retos a los que se enfrenta esta empresa referente en el sector sociosanitario que celebra su 20 aniversario.

Aserhco celebra 20 años...¿Cuáles son las claves del éxito?

Veinte años así es, se dicen pronto, pero son muchos los momentos de tensión y también de alegría que se viven en tantos años. Yo he vivido cinco de estos veinte años dentro de la organización y si tuviera que resumir las claves diría constancia, profesionalidad y confianza. Creo que Aserhco hoy cumple 20 años gracias al afán de superación de los socios, Jesús, David y José Manuel, a la profesionalidad de los compañeros, que forman un equipo humano envidiable, y a la confianza que han demostrado tener nuestros clientes, tanto empresas como particulares todos estos años. Gracias a ellos podemos estar hoy celebrando este aniversario.

El centro ha pasado de ser una empresa de tres fundadores a casi 100 empleados ¿A qué se debe este crecimiento?

Así es, de tres a más de 80 empleados en la actualidad y ojalá seamos muchos más pronto. Realmente esto solo se consigue con trabajo, suena a lo típico que se suele decir, pero creo firmemente que es la única verdad, entre las verdades absolutas (risas). En el caso de Aserhco considero que, además, ha sido clave no tener miedo a romper con la "zona de confort", a escuchar a los empleados que componen la organización y acompañar a cada cliente de forma personalizada. Pongo el ejemplo que vivo más de cerca y es que, en 2015, cuando entré, recién salida de la facultad de comunicación, no imaginaba que una pequeña empresa apostaría por nuevas ideas y herramientas de marketing. Hoy, ya somos tres personas en comunicación y esto, como en el resto de los departamentos, es gracias a que se apoya la innovación y también se da voz a los más jóvenes. Esto me llena de un orgullo enorme ya que poder llevar a cabo tu trabajo con tanta libertad hace que puedas seguir desarrollándote profesionalmente.

Si Aserhco, como organización, quisiera destacar algo en concreto de estos veinte años ¿Qué sería?

Su equipo humano sin duda. Hay compañeros cercanos, profesionales y "echados para adelante" que nos animan a querer innovar y ofrecer a nuestros clientes algo mejor cada día. La verdad es que hay un equipo envidiable dentro y fuera de nuestro centro de rehabilitación (en las empresas, residencias en las que trabajamos, en los hogares de mayores con el Programa de Autonomía Personal…).

También destacaría a los clientes-empresas ya que han apostado por acercar la salud a sus equipos y creer en nosotros. No bastaba con que les dijéramos que cuidar el bienestar físico y psicosocial de los empleados es beneficioso para su organización, lo teníamos que demostrar. Solo trabajando de la mano con ellas, en nuestros talleres de empresa saludable, hemos podido desarrollarnos, crecer y mejorar también en este ámbito.

Este año es vuestro aniversario y es el momento de…

Es el momento de agradecer con mayúsculas. Ha sido un año muy duro, creo que, como en muchas empresas, la pandemia ha paralizado proyectos que ya estaban desarrollándose. En nuestro caso, han habido muchas actividades y talleres nuevos para empresas truncados, pero no nos vinimos abajo. Marzo fue un mes de reflexión y en abril seguimos con la acción. Empezamos a hacer pruebas COVID tras recibir la autorización sanitaria pertinente, por otro lado, sacamos la plataforma de bienestar 'online' 'Te Cuido en Casa' y fue un alivio comprobar que adaptándonos a la nueva situación, poco a poco podíamos volver a la carga… Ver a clientes como HMY, DKV, MasterD, ICT Ibérica, Inycom, Atlas Copco… confiar en nuestros nuevos servicios 'online' fue ese empujón que necesitábamos para seguir creyendo en lo que hacemos.

Gracias también, por supuesto, a lo rápido que todos los compañeros y colaboradores se adaptaron. De un día para otro, pasamos de hacer los talleres presenciales a actividades como Pilates, estiramientos o consultas nutricionales de forma telemática. Los compañeros empezaron a grabar los vídeos de los diferentes temas que les íbamos pidiendo como si siempre lo hubieran hecho aunque fuera algo nuevo para todos.

¿Qué retos os marcáis para poder celebrar otros 20 años?

Es complicado plantearse los retos a veinte años vista cuando todavía no sabemos cómo acabará este... Lo que sí estoy segura es que nos intentaremos adaptar a las nuevas necesidades de nuestros pacientes, usuarios o clientes. Queremos apostar, más que nunca por las ideas del equipo y por las nuevas tecnologías en el ámbito de la salud. En este sentido, ya tenemos lista 'Wellmeup', nuestra 'app' para cuidar de las personas dentro y fuera de las organizaciones. Además, en esta ciudad hay mucho talento y empresas tecnológicas, como nuestro 'partner' Integra y estamos seguros de que, si vamos de la mano, podremos seguir acercando la salud de forma innovadora.