Organizaciones y cambio climático: cuando cumplir la ley mejora la salud del planeta

El 15% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero a nivel mundial procede del sector del transporte. Juan Ortiz, gerente del Consorcio de Transportes del área de Zaragoza, es consciente de esta circunstancia, pero no por ello se muestra menos optimista al cambio: "Tenemos una gran oportunidad: somos la primera generación que puede alinear la movilidad con la lucha contra el cambio climático", expuso durante el debate. Lograr este propósito pasa por incentivar el transporte público , con vehículos cada vez más sostenibles y que funcionen con energías más limpias; favorecer nuevos modelos urbanos que potencien el papel del peatón ; y reconfigurando la movilidad de proximidad. Al tratarse de una entidad pública, Ortiz señaló que parte de su trabajo es contribuir a la concienciación ciudadana. Así, recalcó la oficina que puso en marcha junto a la Cámara de Comercio de Zaragoza para resolver las dudas de ciudadanos y empresas con respecto a las nuevas tecnologías de movilidad, como el vehículo eléctrico. "Es importante que la ciudadanía y el sector empresarial de Zaragoza confíen en los nuevos modelos de movilidad limpia" , apuntó.

"Hay que ayudar a las empresas y no penalizar a quien no se adapte a este cambio tan rápido"

Para Alberto Blanco, director de operaciones de Loalco, lograr la neutralidad en carbono es un reto que solo se logrará si no se deja a nadie en el camino. "Hay que ayudar a empresas y autónomos a que se adapten al cambio, y no penalizar a quien no pueda adaptarse tan rápido".

Blanco recalcó también que el sector de la logística y el transporte es consciente de su papel contaminante y que, precisamente por ello, es también el más implicado en esta tarea y en desarrollar acciones que compensen ese impacto. "Hay muchos operadores logísticos que en sus propias instalaciones han instalado molinos de viento para abastecerse con energía renovable", apuntó. "Nosotros, por ejemplo, tenemos un plan para invitar a nuestros clientes y familias de empleados a plantar árboles, como una acción de compensación".

Otra de las cuestiones que quiso señalar este experto fue la importancia de la investigación e innovación. "Ahora mismo, en todo nuestro sector estamos expectantes al desarrollo de nuevas tecnologías, como la pila de hidrógeno, para incorporarla en el momento que sea algo rentable y viable", añadió.