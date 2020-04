Megablok equipa a hospitales y residencias

Con el fin de ayudar en la dura lucha contra el coronavirus, la empresa aragonesa Megablok ha equipado diferentes hospitales y residencias de toda España. "Nos enfrentamos a una situación que jamás se había presentado, que ni tan siquiera habíamos contemplado en el peor de los escenarios, y que, en muchos sectores, ha paralizado por completo la actividad", explican desde esta pyme familiar con 23 años de experiencia en el mercado.

"La pandemia generada por el covid-19 ha cambiado nuestra manera de vivir y, por ende, de trabajar. Esto nos ha obligado a adaptarnos a esta nueva situación y a adoptar una serie de medidas y protocolos para salvaguardar la salud de todos los trabajadores", señalan. "En Megablok hemos seguido operativos realizando una serie de cambios para cumplir con las recomendaciones sanitarias. Internamente, hemos modificado horarios de trabajo, se han adaptado puestos para aumentar la distancia social y se ha fomentado el teletrabajo, todo ello destinado a reducir la posibilidad de contagio".

En cuanto a su papel en el escenario actual, indican: "Estas últimas semanas, todo el equipo de Megablok ha realizado un gran esfuerzo para cumplir con los compromisos adquiridos con nuestros clientes, para aportar soluciones en todos aquellos centros hospitalarios y empresas de primera necesidad que nos lo han solicitado. Hemos colaborado, junto con otras empresas aragonesas, en el equipamiento del hospital de campaña en la Feria de Muestras de Zaragoza, con la instalación de taquillas, mesas y sillas plegables y estanterías, así como en los hospitales de campaña de Pamplona, Castellón, Valencia y Alicante. A esto hay que añadir el equipamiento de más de 12 hospitales y residencias de la tercera edad a lo largo de todo el territorio nacional".

Pero no han estado solos en este camino. "Agradecemos a todos los clientes, proveedores, colaboradores y al personal de Megablok el esfuerzo realizado. A su vez, hemos desarrollado productos y soluciones para dar servicio a las nuevas necesidades, tales como mesitas auxiliares para hospital y mamparas de metacrilato anti-contagio". "Entendemos que el escenario que va a plantearse será muy duro y que las empresas que mejor y más rápido sepan adaptarse serán las que sobrevivan, todo ello en un entorno híbrido físico/digital con una gran reducción del ‘time to market’ y con una alta exigencia en la adecuación del producto al cliente. Por eso –concluyen–, hoy más que nunca, reinvertarse cobra todo su sentido en un ambiente de grandes cambios que se producen a gran velocidad y sobre el cual no hay precedentes y que implica poner el foco en las personas como centro y origen de la solución".

