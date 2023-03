Medio siglo formando con el francés como lengua vehicular

El colegio Molière cumple 50 años convertido en uno de los centros educativos de referencia en Zaragoza. Aunque el colegio aún tardaría unos años en ponerse en marcha, tuvo su germen a finales de los años 60 del siglo XX. En ese momento, la compañía petrolera francesa Elf tenía una sede en Zaragoza. Con el propósito de educar a los hijos de su personal expatriado, creó una escuela cuya estructura era tan pequeña que cabía en un piso, pero puso la primera piedra de una institución académica con una gran vinculación con la ciudad.

En este medio siglo de vida, el colegio Molière se ha posicionado como un centro privado, plurilingüe y laico, con carácter internacional, pero la evolución hasta llegar a donde se encuentran a día de hoy no ha sido sencilla. más allá de los sucesivos cambios de ubicación en pro de lograr mejorar sus instalaciones y, con ello, la calidad de la enseñanza que impartían, varias han sido las situaciones que revelan la enorme capacidad de adaptación de su personal docente y sus alumnos a lo largo de toda su historia.

Todo comenzó en la calle Ram de Viu, impartiéndose las clases en dos pequeñas casas, pero el servicio de comedor con el que ahora cuenta el centro en sus instalaciones dependía de un establecimiento zaragozano. Veinte escolares debían trasladarse junto con un profesor al restaurante Castana, que se encontraba en lo que a día de hoy es la plaza de San Francisco.

Alumnos a finales de los años 70. Colegio Molière

No es hasta bien entrada la década de los 70 cuando Francia manda funcionarios a gestionar el colegio Molière. Esta época, aunque de crecimiento, es recordada como un tiempo en el que el personal debía implicarse más allá de su labor educativa. Era la directora la que hacía la compra para el comedor escolar y la traía con su coche porque no había supermercados y los comerciantes no querían desplazarse para llevar los alimentos.

A principios de los años 80, se encontraban en plena expansión y esto hizo que, para ganar espacio, tuvieran que alquilar un terreno a un vecino y convertir un gallinero en un aula, siendo la más bucólica de la escuela y la que era más demandada por sus alumnos para recibir clases.

Vanguardia educativa

Este desarrollo ha hecho que acojan a más de mil niños de todas las nacionalidades, desde los 2 años en Infantil (Maternelle), hasta los 18 años en 2º de bachillerato (Terminale). La lengua vehicular es desde el comienzo de su historia el francés y el inglés se introduce, actualmente, desde los 3 años.

Incentivan el trabajo colaborativo. Colegio Molière

Su pertenencia a la Mission Laïque Française (MLF) marca un camino lleno de alianzas ya que esta institución cuenta con 500 liceos de 137 países y 400.000 alumnos inscritos. Además, el sistema educativo que imparten sigue los programas oficiales del Ministerio de Educación francés, y está reconocido por el Ministerio de Educación español.

Noël Jegou, director del colegio Molière, resalta que "la educación que reciban nuestros hijos será nuestra mejor herencia" y anima a los padres a escoger esta institución, que actualmente se encuentra en el Actur. "La educación francesa tiene prestigio internacional, es un sistema que enseña a reflexionar, a razonar. Y hablar francés distingue en la mitad de un mundo impregnado por lo anglosajón", resalta.

Más allá de estos postulados, apuestan por la enseñanza de idiomas, con profesionales bilingües en inglés y francés, y la innovación educativa, que en la actualidad se centra en la sostenibilidad, con su consideración como ecoescuela como principal hito. Su objetivo: formar ciudadanos internacionales, con una visión abierta, sentido crítico y capacidad para vivir y trabajar en cualquier lugar del mundo como llevan haciendo desde 1962.

Hitos de 50 años de historia

1972: Este año se crea el primigenio colegio Molière de Zaragoza. con el nombre de Asociación Franco-Española del Colegio Molièr. Su primera sede está en la calle Ram de Viu.

Este año se crea el primigenio colegio Molière de Zaragoza. con el nombre de Asociación Franco-Española del Colegio Molièr. Su primera sede está en la calle Ram de Viu. ​1975: La Mission Laïque Française asume la responsabilidad administrativa, financiera y pedagógica de la escuela. El centro zaragozano depende de la contabilidad del Liceo de Alicante.

La Mission Laïque Française asume la responsabilidad administrativa, financiera y pedagógica de la escuela. El centro zaragozano depende de la contabilidad del Liceo de Alicante. ​1977: El colegio se traslada a la carretera de Logroño a un chalet con piscina, en un terreno de 5000 metros cuadrados. Las habitaciones del chalet son transformadas en aulas y las palmeras adornan su jardín.

El colegio se traslada a la carretera de Logroño a un chalet con piscina, en un terreno de 5000 metros cuadrados. Las habitaciones del chalet son transformadas en aulas y las palmeras adornan su jardín. ​1978: Los primeros funcionarios dependientes del estado francés llegan al colegio Molière en una etapa de expansión del centro.

Los primeros funcionarios dependientes del estado francés llegan al colegio Molière en una etapa de expansión del centro. ​1986: Primera visita de un inspector francés al Molière, que vino a certificar la conformidad de la escuela con el sistema y los programas educativos nacionales franceses.

Primera visita de un inspector francés al Molière, que vino a certificar la conformidad de la escuela con el sistema y los programas educativos nacionales franceses. ​1987: La DGA, la Mission Laïque Française y el Ministerio de Cultura francés conceden el uso de un terreno, en el área 17 del polígono Actur, entre la vieja chimenea y el edificio Kasan, para la construcción del nuevo Molière. Esta es su ubicación actual.

La DGA, la Mission Laïque Française y el Ministerio de Cultura francés conceden el uso de un terreno, en el área 17 del polígono Actur, entre la vieja chimenea y el edificio Kasan, para la construcción del nuevo Molière. Esta es su ubicación actual. ​1990: Traslado a la calle de Manuel Marraco Ramón, 8.

Traslado a la calle de Manuel Marraco Ramón, 8. ​1997: El Molière se convierte en el Lycee Molière francés. El programa de ‘baccalauréat’ se imparte, en un primer tiempo, a distancia por el Centro Nacional de Enseñanza a Distancia (CNED).

El Molière se convierte en el Lycee Molière francés. El programa de ‘baccalauréat’ se imparte, en un primer tiempo, a distancia por el Centro Nacional de Enseñanza a Distancia (CNED). ​2015: Se alcanzó el umbral de 1000 alumnos matriculados. Todos los niveles se enseñan presencialmente y el colegio acoge a los niños zaragozanos, desde los 2 años hasta la universidad.

Hugo Peñalosa: "El Molière ha sido básico en mi desarrollo humano"

Hugo Peñalosa Madec llegó al colegio Molière en el curso 1973-1974 y estuvo hasta 1º de BUP, último curso que se impartía. Evoca grandes momentos.

Hugo Peñalosa, cuarto por la izquierda de la fila de abajo, en su etapa escolar. Colegio Molière

¿Qué recuerdos tienes?

Cuando entré, estábamos en un chalet de la calle de Ram de Viu. Era un colegio muy pequeño, éramos un puñado de alumnos y la comunidad educativa era como una familia. Pienso en lo valientes que fueron nuestros padres, al apostar por una aventura incierta en la que creían porque les gustaba para sus hijos el modelo de educación bicultural, laica y con valores cívicos que ofrecía.

¿Tienes alguna anécdota?

Los recuerdos del jardín en la carretera de Logroño, donde se trasladó el colegio desde la calle Ram de Viu, son únicos. Al lado había otra finca con un perro guardián y a veces saltábamos la tapia a escondidas para ir a buscar la pelota, con mucha adrenalina a causa del perro y la bronca de los profesores a la vuelta si nos pillaban. Recuerdo a José, el cocinero, al que a veces íbamos a ver por la puerta trasera que daba a una cuesta, y nos daba unas ciruelas o alguna otra fruta.

¿Lo aprendido allí te ha ayudado en tu futuro?

No sólo me ha ayudado, sino que ha sido básico en mi desarrollo humano y profesional. Tanto por el dominio del francés y el inglés, que por supuesto me han abierto muchísimas posibilidades a lo largo de la vida y han sido un trampolín para la adquisición de otros idiomas, como por el espíritu crítico que nos inculcaban.

¿Sigues vinculado?

Aunque durante bastantes años estuve casi totalmente desvinculado, que sea también el colegio de mis dos hijas hizo que volviera a formar parte diaria de mi vida. Por otra parte, en 2008 nos volvimos a juntar los antiguos alumnos, y recientemente hemos creado oficialmente la asociación de antiguos alumnos de la que me ha tocado el honor de ser el primer presidente.

¿Qué le dirías a alguien que se plantea llevar a sus hijos allí?

Como padre de dos alumnas que están en Seconde (4º de ESO) y Sixième (6º de primaria), sólo puedo recomendarlo. Estoy muy satisfecho de lo que me aportó el Molière y de lo que les está aportando a mis hijas.