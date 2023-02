Mascarutas y disfraces en Épila para celebrar su original y famoso carnaval

Las calles de Épila son estos días un auténtico hervidero de alegría y diversión. Y no es para menos, puesto que la localidad celebra desde este jueves y hasta el domingo 26 uno de los carnavales más enraizados en Aragón, lleno de originalidad y tradición y con más de 200 años de historia. "Me gustaría animar a visitarnos a todos aquellos que deseen conocer nuestro carnaval y disfrutar con nosotros», expone su alcalde, Jesús Bazán. Tan arraigada resulta esta tradición en Épila, que ni siquiera en tiempos de Franco, en los que estuvo prohibida, dejó de celebrarse. Los mayores de la localidad recuerdan cómo durante esos años salían grandes cuadrillas con cuidado de que no los viera la Guardia Civil.

"La gente que venga por vez primera se va a sorprender", añade Sara Cortés, concejala de Festejos. Los personajes del Zaputero y las mascarutas, muy característicos de los carnavales de Épila, no dejan a nadie indiferente. "Nos ponemos lo primero que pillamos por casa, ya que antaño no había dinero para gastárselo en disfraces –explica la edil–. Las mascarutas son el típico taleguillo, una especie de sábana tapando la cara, únicamente con agujeros para los ojos y la boca. Además, intentamos hablar diferente para que nadie pueda reconocernos, lo que da lugar a bromas y diversión", concluye.

Los niños tampoco se perderán una fiesta con más de 200 años de historia

También original y pintoresco es el Zaputero, un muñeco hecho con un mono de obra y relleno de paja que se cuelga del balcón del ayuntamiento para presidir el carnaval y que es quemado al finalizar las celebraciones en una hoguera. Este año está previsto que se haga el domingo 26.

Pero antes hay programados multitud de actos durante unos días que se celebran incluso con más ahínco que las fiestas mayores de la localidad. Mañana tendrá lugar uno de los momentos más emblemáticos, con el desfile de carnaval a partir de las 17.00, en el que se esperan cerca de 350 participantes, con distintas actuaciones en grupos al final del recorrido en la sala multiusos. El martes, por su parte, se celebrará el concurso de murgas en la sala multiusos, a partir de las 19.00, mientras que el sábado 25 a partir de las 9.00 se ofrecerá el tradicional almuerzo para todas las mascarutas. Al día siguiente se llevará a cabo el último desfile de máscaras antes de la quema de Don Zaputero, para decir adiós hasta el año que viene.

Programa

HOY, SÁBADO, 18 de febrero

9.00 Almuerzo de mascarutas en la sala multiusos. Premio al grupo más original.

10.30 Salida de todas las mascarutas desde la sala multiusos para recorrer las calles acompañados del DJ Local.

17.00 En la sala multiusos, ‘Tardeo que te veo’ con Alex y Giro y David Mateo.

0.00 Discomóvil con los DJ D DOMINGO, 19 de febrero

17.00. Desfile de carnaval acompañados por la charanga, desde la plaza de España y finalizando en la sala multiusos. LUNES, 20 de febrero

11.30 Pasacalles Disney infantil con gran espectáculo final, partiendo de la plaza de la Constitución y acabando en la plaza de España.

16.30. Concurso Menudas Estrellas en la sala multiusos. Seguidamente, Disco Kids para los niños.

23.00. En el Casino de la Amistad, jornada de puertas abiertas con el Trío Tiffanys. Después, concurso de cutres y horteras. MARTES, 21 de febrero

10.30. Carnaval Tradicional. Concentración de mascarutas y zaputeros tradicionales en la plaza de España, acompañados por la charanga Ceda el Vaso.

17.00. Espectáculo infantil Tiempos de circo en la sala multiusos. Seguidamente, taller para los peques.

19.00. Concurso de murgas en la sala multiusos. SÁBADO, 25 de febrero

9.00. Almuerzo de mascarutas, con premio al grupo con el disfraz más original en la sala multiusos.

10.30. Desde la sala multiusos, recorrido de las mascarutas por las calles de la localidad acompañados por el DJ Israel Alegre.

17.00. Tardeo Love 90 con Raúl Platero y Adri Dj, en la sala multiusos.

0.00. Última noche Carnavalera de la mano de Adri DJ, Coloma y Juanma Peris. DOMINGO, 26 de febrero

18.00. Desfile de máscaras con la charanga Ceda el Vaso hasta la plaza Conde Aranda. Allí se despedirá el carnaval con la quema de Don Zaputero.