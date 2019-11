Llegan los 'descuentazos' gracias al Black Friday

Una de las promociones más esperadas del año, sino la que más, ya está aquí: comienza mañana, viernes 29 de noviembre, el Black Friday 2019, y lo hace con increíbles descuentos en miles y miles de establecimientos.

Esta tradición se remonta, según unos, a una fuerte crisis económica en la bolsa de Wall Street de Nueva York en la que se pasó de números ‘rojos’ a ‘negros’. Otros relacionan el origen del término ‘viernes negro’ a los controladores de tráfico de la década de los setenta, en alusión a la gran afluencia de gente que acudía a las tiendas en esta fecha. Sin embargo, fue The New York Times quien empleó el adjetivo ‘negro’ por primera vez el 19 de noviembre de 1975, debido al caos que los descuentos habían producido en la ciudad neoyorquina el día posterior a la festividad de Acción de Gracias.

Ha sido y es tal su transcendencia, que el Black Friday se ha extrapolado a la mayoría de países de todo el mundo. España no ha quedado atrás y, desde 2010, cuando Apple decidió importar esta práctica estadounidense a nuestro país, las rebajas y promociones en todo tipo de productos campean en los diferentes comercios, tanto de manera ‘online’ como física, e incluso, lo que comenzó como un día singular, se alarga durante todo el fin de semana o hasta la semana completa.

En Aragón son muchos los negocios o espacios comerciales que ofertan suculentos descuentos para que toda la familia pueda disfrutar y adquirir productos o servicios de su interés. Uno de ellos es Novomusica, una empresa familiar especializada en imagen, sonido HI-FI y alta fidelidad que oferta hasta un 30% de descuento en productos de múltiples marcas. Además, si se desea, es posible financiar hasta 1.400 euros, sin intereses, hasta el próximo 3 de diciembre.

La Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) celebra durante toda esta semana la ‘Semana del Comercio’ para reivindicar el comercio de proximidad, en especial, los establecimientos comerciales. Junto a atractivas promociones, ECOS sortea 6.000 euros en vales de compra entre los distintos comercios participantes que se podrán canjear del 16 de diciembre al 6 de enero.

El Black Friday llega a Intersport con la segunda unidad al 50% y descuentos de hasta un 40% en una selección de zapatillas para correr, ‘sneakers’, botas de fútbol, abrigos, chaquetas, mallas deportivas… entre otras muchas prendas y accesorios. Solo por tener descargada su ‘app’ se consigue un 5% de descuento adicional.

Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, Intu Puerto Venecia trae, bajo el lema ‘Rainbow is the new black’, la ‘Black Week’, en la que devuelve en vales descuento el 5% del importe las compras. Asimismo, tanto tiendas como restaurantes del centro comercial han preparado rebajas y ofertas especiales para esta semana.

Por su parte, en La Electrotienda Verde, especializada en electrodomésticos ecológicos que contribuyen a un ahorro en el consumo del hogar, ‘rompe’ los precios con descuentos de entre el 10% y el 20%, hasta el 1 de diciembre, en electrodomésticos de las mejores marcas.

En Vela Colchón y Bebé el Black Friday se convierte en ‘black november’. Durante todo lo que queda del mes de noviembre y hasta el 8 de diciembre, se pueden disfrutar de descuentos de hasta el 70% en sus productos en las seis tiendas que disponen en Zaragoza.

DEKitchen promociona entre todos sus clientes, hasta el 30 de diciembre, una encimera de regalo por la compra de alguno de sus productos.

Una ocasión única para aprovechar fabulosos descuentos y magníficas promociones en productos y servicios de todo tipo para que los bolsillos tiemblen, únicamente de frío, de cara a la época navideña que se avecina.