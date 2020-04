¿Lesión o dolor en el hombro? El doctor Ángel Martínez Martín responde a los lectores

Las molestias o dolor en los hombros son algunos de los síntomas más frecuentes entre la población. Para resolver las dudas de los lectores sobre las dolencias en esta parte del cuerpo, el doctor Ángel Martínez Martín, miembro del equipo de Traumatología del hospital Quirónsalud Zaragoza y del Instituto Aragonés de Traumatología, ha contestado a las cuestiones recibidas en el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un especialista.

Lesión de Hill-Sachs

Pregunta del lector: Hola, soy un hombre de 32 años con una lesión en el hombro Hill-Sachs. Dudo entre operarme o no. Se me suele salir una vez al año. Muchas gracias.

Respuesta del doctor: La lesión de Hill-Sachs es típica de la luxación recidivante de hombro. Se trata de una fractura impactación en la parte posterior de la cabeza humeral. No sé cuántas veces se te ha salido. Refieres una vez al año, pero no sé durante cuántos años. El problema de no operarse es que los ligamentos se van haciendo más débiles con las luxaciones repetidas, la lesión de Hill-Sachs se va agrandando y el cartílago también se deteriora. Por eso, mi opinión es que deberías operarte para evitar que el hombro se deteriore con los episodios sucesivos. Lo indicado sería una reinserción de los ligamentos por artroscopia. Si el cartílago de la articulación está deteriorado, se podría añadir un tratamiento con células madre.

Artroscopia de hombro

Pregunta del lector: Después de una artroscopia de hombro, tengo dolor en varios dedos de la mano, en la palma, y se extiende a la muñeca... ¿Puede esto estar relacionado con la operación? Aclarar que nunca antes había sufrido dolor en esa parte.

Respuesta del doctor: Es difícil que se deba a la artroscopia. Cuando se realiza una artroscopia de hombro, se suele poner una tracción en el miembro superior para tener colgado el hombro durante la intervención. Generalmente, el peso que se utiliza es de 4-5 kg para no lesionar nervios ni articulaciones. Si el tiempo quirúrgico no es muy largo, no tiene por qué haber problemas. En el caso de que fuera por la intervención, se resolverían solos en un tiempo limitado. Creo que deberían valorarse otras causas, como, por ejemplo, un síndrome del túnel carpiano.

Acromioplastia

Pregunta del lector: Aunque tengo total movilidad, llevo años con dolor en el hombro izquierdo, que generalmente me deriva en una bursitis. La exploración por rayos X y RMN muestra que tanto el manguito rotador como las inserciones del bíceps y la musculatura están bien. Al parecer, hay un estrechamiento del espacio por culpa de los huesos y algo del acromion. Me dicen que la solución es una acromioplastia a través de artroscopia. Mi pregunta es: ¿qué tipo de rehabilitación conlleva y cuánto tiempo se suele necesitar hasta recuperar la movilidad completa del hombro?

Respuesta del doctor: Anatómicamente, el paso entre la cabeza humeral y el acromion es estrecho, y ese es el motivo por el que en el hombro son muy frecuentes las tendinitis. La acromioplastia artroscopia es un procedimiento muy acreditado y que suele solucionar la situación. Si los tendones del hombro están íntegros, no requiere una inmovilización larga. Es suficiente con una semana en cabestrillo. Las actividades de la vida diaria que no requieran esfuerzos se pueden reanudar pronto, según la tolerancia al dolor. La movilidad total se suele recuperar en 1-2 meses. Es útil la rehabilitación para alcanzar la movilidad completa. La desaparición total del dolor cuesta más (4-5 meses), ya que el tendón que previamente estaba comprimido necesita tiempo para recuperarse. Para facilitar su recuperación biológica es útil el tratamiento con células madre.

