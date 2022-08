Las camisetas que están de moda: 'The Indian Face' no tiene límites

De puertas para fuera, una revolución ocurre de pronto y sin avisar. Eso sí, de puertas para dentro, el esfuerzo y trabajo empleados para llegar hasta ese punto son máximos. Si nos centramos en hablar de moda, una revolución puede ser cosa de una colección o de un producto que genere la más pura excitación y, para que algo tan aparentemente “plano” suponga un cambio de verdad y llegue allí donde se creía que una revolución no iba a llegar jamás, su creación ha tenido que ser minuciosa. Al detalle, como los planes de 'El Profesor' en 'La Casa de Papel' (2017). Eso es, precisamente, lo que ha hecho 'The Indian Face®' en sus últimas colecciones. El resultado habla por sí solo: sus camisetas se han puesto de moda a una velocidad vertiginosa. ¿Qué tiene esta marca que no para de crecer?

No es la primera vez que The Indian Face® nos sorprende. De hecho, son ya más de 17 años de “espíritu indio” – así es como hablan de su buen rollo y ganas de superarse día a día – en los que han evolucionado junto con su público y a la par que las tendencias en un sector tan competitivo como es la moda deportiva. Pero su último lanzamiento ha venido cargado de novedades y no ha dejado indiferente a nadie. 'The Indian Face®' dio la bienvenida al verano con una colección de camisetas que sin duda representa todo lo que son como equipo y todo en lo que creen como marca. Estos modelos de camisetas son cuatro y sus nombres son tan “indios” como no podía ser de otra manera: Attitude, Soul, Original y Born to be Free. ¿Lo mejor? Que esto no es todo lo que nos tienen preparado… ¡The Indian Face® es la revolución en sí misma! ¿Qué será lo próximo?

Lejos de poner la vista en el futuro – porque exprimir el presente es otro de los valores de la marca – 'The Indian Face®' nos sigue conquistando mediante su gran variedad de productos de siempre entre los que destaca la óptica. El ADN de esta firma es, al fin y al cabo, los deportes 'outdoor' en los que protegerse no es una opción sino más bien una necesidad: gafas de sol, gafas de motocross, máscaras de esquí y gafas deportivas conforman esta categoría de productos hechos para profesionales del deporte, pero también para aquellas personas que deciden probarlo por primera vez. Esa sinergia entre el deporte de élite y los primeros pasos es precisamente lo que hace que 'The Indian Face®' esté pensado para todo el mundo, y esta es una de las claves de su éxito.

Son muchos los que han apoyado a la marca desde el principio y más aun los que se van sumando a esta auténtica revolución que es la búsqueda de la libertad, tal y como veníamos diciendo. Entre ellos se encuentran grandes deportistas de élite – como Víctor Fernández o Lucía Martiño –, e influencers – como Marta Lozano o Laura Matamoros –. En definitiva, personalidades de dentro y fuera del ámbito deportivo. Esta difusión transversal refuerza la idea de que 'The Indian Face®' está pensado para un amplio público cuyo nexo es el deporte y la aventura. ¡Y es que ese siempre ha sido su origen! El equipo que hay detrás de la marca cuenta con muchos de estos profesionales del deporte para testar sus productos, de tal manera que obtienen un 'feedback' directo de las personas que mejor pueden juzgar un producto de dicha índole. Al fin y al cabo, lo que para algunos puede ser un simple accesorio para la práctica del deporte, para ellos es su uniforme de trabajo. ¿El resultado? La mejora constante de dichos productos para garantizar una buena performance a la altura de cualquier aventura.

Desde el primer momento en que nació 'The Indian Face®', sus creadores siempre quisieron trasladar estos valores deportivos a las acciones más cotidianas, al día a día. De ahí que otra de sus principales líneas de producto sean las gorras. Es más, la variedad de gorras que ofrecen es tan grande que lo realmente difícil es no dar con una para ti. ¿Su modelo más icónico? La gorra 'Born to be free' en la que el indio más famoso del país – su logo –, protagoniza la parte frontal. Por si esto fuera poco, desde la marca aseguran que lo mejor está por llegar y que pronto lanzarán nuevas colecciones de gorras únicas y más tendencia que nunca. Así que sí: se vienen cositas.

Aunque si hay algo que define a la perfección esta marca de orígenes madrileños pero proyección internacional, es su pasión por la vida y la escucha activa de un mercado del que sus fundadores aseguran haber aprendido mucho. “A todo el mundo le da miedo lanzarse a un mar lleno de tiburones (…)” – afirma el cofundador de la empresa, Eduardo Marqués –, “(…) pero todos esos tiburones fueron algún día peces pequeños, ¿no es cierto?”. A día de hoy, The 'Indian Face®' se consolida como una de las marcas más punteras del panorama deportivo con unos productos basados en la comodidad, la calidad y un estilo propio. Lo raro, de hecho, es no conocerlos. Además, en los últimos años no solo ha obtenido únicamente grandes logros a nivel nacional sino también fuera de nuestras fronteras, y es que los productos de 'The Indian Face®' ya se venden en más de 30 países en el mundo; Francia, Alemania, Australia y Chile son algunos de sus mercados por excelencia.

“Divide y vencerás” es el dicho griego que se le atribuye a Julio César y que parece ser también el ha seguido esta marca. 'The Indian Face®' es la combinación de productos técnicos deportivos, así como de ropa y accesorios más casual; todo gracias a sus otras líneas 'Uller®' y 'Hanukeii®'. Como verdaderos apasionados del deporte, las modalidades de nieve son unas de sus favoritas. Por eso, las máscaras de esquí de su colección deportiva son el mayor atractivo dado que pertenece a un nicho muy concreto que es consciente de la importancia de invertir en calidad. “Somos los primeros amantes de la montaña – algunos del equipo incluso han sido esquiadores profesionales –, y como tal quisimos juntar diseño, comodidad y calidad premium para hacer unas gafas que nosotros nos pondríamos los primeros”, contaba Eduardo Ruiz, cofundador de la marca. Lo cierto es que en lo que a nieve se refiere, son unos auténticos expertos. Como patrocinadores oficiales de grandes estaciones de esquí nacionales, su línea de máscaras es tan conocida como prestigiosa dentro y fuera de las pistas. Además, han colaborado con grandes escuelas de España, Francia y Suiza sin perder así nunca de vista lo que verdaderamente importa en el deporte: nadie nace sabiendo. ¡La enseñanza es clave!

Por si fueran pocos los atractivos de la marca, su plataforma 'online' ofrece una experiencia de usuario completamente fácil, rápida y cómoda, donde la seguridad está garantizada. ¿Y qué hay de las devoluciones? ¡Completamente gratuitas! Tal y como lo oyes. Esta ha sido una de sus últimas adaptaciones para que comprar por internet no sea el quebradero de cabeza de nadie, mucho menos de su gran comunidad de 'Free Spirits', la cual no para de crecer y cuyas estadísticas prevén un final de año insuperable. Y eso que aún no han lanzado los ases que tienen guardados en la manga…

Y sí, lo cierto es que 'The Indian Face®' ya se había atrevido antes con colecciones de ropa. De hecho, la marca empezó siendo eso: camisetas que se vendían entre amigos. Cuando comprendieron el potencial y la fuerza de su discurso, se lanzaron a esa piscina llena de tiburones que mencionábamos anteriormente, y ahora, con más de 17 años de experiencia a sus espaldas, el 'boom' de 'The Indian Face®' es la respuesta a todo el esfuerzo y la vuelta a los orígenes que los vieron consolidarse como marca.

Larga vida a las personas que no cesan en su búsqueda de libertad, mejorar día a día y encontrar su felicidad a través del deporte. Y sí, larga vida también a 'The Indian Face®', y a todas las empresas que, a pesar de estar en tiempos de tiburones, nadan más fuerte que nunca.