Isabel Pérez Martínez



Realizando prácticas en Grupo Sesé

"Me gusta mucho el mundo de la empresa y tenía claro que quería hacer un máster en ESIC que complementara mi grado en Márquetin. Este MBM es muy práctico, con buenos profesores y que te mete de lleno en el mundo empresarial. Aunque siempre cuentas con el apoyo de los docentes, tienes que aprender a organizarte y ser independiente. He notado un gran cambio a nivel personal y profesional. Me siento más madura y preparada".