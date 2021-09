La transparencia en la gestión de los aprovechamientos del río Queiles

La gestión del uso del agua entre aprovechamientos de un mismo río es, habitualmente, una fuente de conflictos. No solo por la complejidad de establecer los criterios de reparto sino porque, una vez acordados esos criterios, es necesario fiscalizar su cumplimiento. Esa responsabilidad recae en los organismos de cada cuenca hidrográfica (las confederaciones) quien a través de su personal técnico y de sus herramientas organiza y supervisa el reparto del recurso. Pero la información que reciben los usuarios es, en muchos casos, tardía y no permite tomar decisiones inmediatas para corregir deficiencias. Y, además, no es eficaz para distribuir el recurso de una forma equitativa, por lo que genera recelos entre los distintos usuarios que se creen agraviados frente a otros.

Por este motivo, los consumidores finales del agua reclaman más transparencia para conocer cómo se está haciendo esa gestión de forma inmediata. Una respuesta que se puede ofrecer, actualmente, gracias a las tecnologías de control y comunicación que permiten, entre otras muchas cosas: la monitorización continua de variables como nivel, caudal o calidad de aguas...; la transmisión de señales a tiempo real y la publicación y difusión de los datos a través de web, app, etc.

Río Queiles y embalse del Val

Hasta hace poco tiempo, estas tecnologías estaban solo al alcance de las organizaciones más grandes y con más recursos, pero la aparición de distintas alternativas y el abaratamiento en los costes de instalación y explotación han conseguido que las organizaciones más modestas también puedan contar con estas herramientas.

Un ejemplo reciente de esta situación es la Junta Central de Usuarios del Río Queiles y del Embalse del Val que, gracias a un proyecto promovido por la Confederación Hidrográfica del Ebro, cuenta desde este año con una plataforma de control a tiempo real del caudal de todos aprovechamientos del río desde Los Fayos (Zaragoza) hasta Tudela (Navarra). Así, se han instalado un total de dieciséis equipos de medida de caudal que supervisan en todo momento lo que ocurre en el campo y lo trasladan a un servidor central para su difusión a través de Internet. Riegosalz fue la adjudicataria de esta obra que se ha comenzado a utilizar en la campaña de riego de este año con unos resultados muy satisfactorios para todos los usuarios de la cuenca.

Entre otras muchas ventajas, los equipos instalados en la entrada de los canales y acequias principales permiten monitorizar el nivel y caudal, son autónomos en cuanto a la energía necesaria y transmiten su información a tiempo real a través de GPRS-3G.

Por su parte, la plataforma de gestión permite controlar, entre otros parámetros: el caudal instantáneo de cada punto; la suma total de los aprovechamientos de la cuenca; el volumen acumulado entre dos fechas determinadas y las alarmas que se puedan producir en campo.

Los responsables de todos los aprovechamientos, entre los que se incluyen el personal técnico y las comunidades de regantes, tienen acceso inmediato a los datos de consumo de sus caudalímetros y de los demás usuarios, por lo que la transparencia en la gestión está garantizada. A su vez, el organismo responsable de la cuenca, que es la Confederación Hidrográfica del Ebro, supervisa que las captaciones sean conforme al reparto establecido y que no se perjudique el caudal ecológico del rio en cada tramo.

