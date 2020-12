La importancia de la formación para labrarse un mejor futuro laboral

"Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender". Esta frase, del escritor y sociólogo estadounidense Alvin Toffler, resume muy bien la importancia que tiene el saber en todos los ámbitos de la vida, pero sobre todo en el laboral.

En el mercado de trabajo las personas con mayor nivel de estudios tienen un mayor atractivo y se puede hablar de una regla casi general que establece una relación inversa entre nivel de estudios terminados y la tasa de paro. Un ejemplo de ello es el dato del mercado de trabajo aragonés según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2020: con una tasa de paro del 11,90% en el conjunto de la población aragonesa, esta cifra es del 22,33% entre las personas con educación primaria o inferior y del 7,81% entre quienes tienen acreditado un nivel de estudios de enseñanza superior.

"Estos datos ponen claramente de manifiesto que el nivel de formación y de cualificación que se alcanza influye de forma determinante en las posibilidades de tener un empleo. A menor nivel de formación y cualificación mayor riesgo de desempleo y a la inversa a mayor nivel formativo menor riesgo de no tener empleo", explican los responsables del Inaem.

Y no solo eso, la brecha salarial entre los licenciados/graduados y las personas sin estudios puede alcanzar de media los 13.922 euros anuales.

Por todo ello, el Gobierno de Aragón, a través del Inaem, ha puesto en marcha diversas iniciativas de ‘Formación para el Empleo’ con una inversión que supera los 30 millones de euros con los que se pretende mejorar la empleabilidad de más de 30.000 trabajadores.

"Los cursos pueden estar vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad completos o por módulos formativos parciales o también ser acciones formativas no vinculadas a la obtención de certificados. Esta formación se programa en función de las necesidades detectadas y apoya a las empresas en la mejora de su competitividad", indican.

Todas las personas interesadas en participar en estos cursos de formación pueden consultar permanentemente la oferta de los mismos en la siguiente dirección: https://inaem.aragon.es/cursos-de-formacion. Además, se pueden realizar preisncripciones por el móvil mediante la aplicación Inaem, gratuita y disponible en iOS, Android y Windows. Y los interesados también pueden informarse en las oficinas de empleo o realizar su inscripción en los centros donde se lleve a cabo la formación elegida. La impartición de los cursos se extenderá durante todo el año 2021.