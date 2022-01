La gran añada 2015 ve la luz con su Particular Garnacha Viñas Centenarias

La historia que gira en torno alvino está marcada por fechas y momentos significativos, desde el primer testimonio que existe de su producción y consumo, allá por el año 5400 a. C. Desde entonces, han sido muchos los años marcados en rojo en el devenir de estos preciados frutos de la vid, que tienen otra fecha clave que destacar en este siglo XXI, el año 2015, en el que la cosecha de uva fue, en la DO Cariñena, a la que pertenece Bodegas San Valero, un 16,8% superior a la media de los últimos 10 años y un 8,5% más que en el 2014.

Y no solo fue un año excelente por la cantidad de uvas recogidas, si no también por la calidad de los frutos, ya que las condiciones climáticas registradas hasta la vendimia fueron extraordinarias, como hacía tiempo que no se recordaba. Esto provocó que la llegada a bodega se hiciera en óptimas condiciones y el resultado no podía ser otro que un vino que tiene todos los argumentos para ser muy codiciado.

"Es un vino elegante y sobrio. De una calidad excepcional, que está elaborado a partir de las uvas procedentes de nuestras viñas más antiguas"

Bodega Particular, tras lanzar su Garnacha Viñas Centenarias de las añadas 2010, 2012 y 2014, presenta la pieza estrella de la colección, la de 2015, que con tan buenos presagios se embotelló.

"Es un vino elegante y sobrio. De una calidad excepcional, que está elaborado a partir de las uvas procedentes de nuestras viñas más antiguas, de las pocas que existen ya no solo en nuestra Denominación de Origen, sino en todo Aragón", explican los responsables de Bodegas San Valero, quienes consideran que esta nueva referencia que sale al mercado, un vino de autor con cuerpo, 100% Garnacha, es la opción ideal para disfrutar de las ocasiones más especiales.

Una de sus principales características es, según estos expertos, su crianza en barrica, donde permanece durante un mínimo de 18 meses para después embotellarlo y pasarlo a crianza en botella, hasta su comercialización.

Se trata "de un vino con carácter y largo post gusto, al igual que ocurre con el resto de marcas que pertenecen a la colección de Particular, una producción limitada que homenajea las antiguas tradiciones de los viticultores de la bodega, los que arrancaron este sueño que hoy es una realidad que hace las delicias de miles de consumidores en todo el mundo", explican las mismas fuentes.

Galardón internacional

Unos vinos de premio, como así lo demuestra el Garnacha Viñas Centenarias 2015, que recibió el galardón Gran Oro en Berliner Wein Trophy 2021, donde quedó entre los 19 mejores vinos del mundo. Este concurso de vinos es el más influyente de Alemania y uno de los eventos internacionales de vinos más populares y conocidos del mundo. En él se reúnen productores y distribuidores de 40 países y el número de vinos que se catan no deja de crecer, con casi 14.000 referencias anuales, teniendo en cuenta las ediciones de invierno y verano.