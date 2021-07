"La formación es clave para labrarte un futuro"

Said Ajtar nació hace 54 años en la ciudad marroquí de Tánger pero, desde hace más de tres décadas, vive en España, y ahora reside en Huesca, lugar que le ha brindado la posibilidad de formarse y ganarse la vida en un trabajo que le gusta.

Desde su llegada tuvo muy claro que era importante adquirir conocimientos para tener más fácil el acceso al trabajo. Por este motivo, se apuntó en uno de los cursos de gestión de residuos que organiza Cáritas Huesca, a través de Trobaempleo, una iniciativa impulsada por el programa Incorpora de la Fundación ‘la Caixa’, que pretende promover la igualdad de oportunidades y mejorar la empleabilidad de personas desempleadas.

Said acabó su formación y, desde hace un año, trabaja en Grhusa, empresa dedicada a la gestión de recursos. "Independientemente de dónde trabajes y a qué te dediques, barrendero, camarero o jornalero agrícola, es muy importante formarse, aprender cosas nuevas, porque eso te va a permitir labrarte un futuro mejor en el sitio en el que estés", explica Said, quien durante el tiempo que lleva en la capital oscense ha realizado numerosos cursos de formación.

La mayoría de ellos los ha realizado a través de Cáritas, que el año pasado gestionó desde su oficina 134 ofertas de empleo, que se materializaron en 118 inserciones directas, una de ellas la de Said, además de otras muchas en las que indirectamente también participa o colabora.

"Esta formación me ha permitido seguir viviendo en Huesca, una ciudad que me encanta y donde he conseguido crear mi hogar. En ocasiones vuelvo a mi ciudad, Tánger, pero yo quiero seguir viviendo aquí, formándome y trabajando día a día", concluye.