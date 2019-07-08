生产体验，文化以及'know how': 笃定地选择西班牙语苜蓿的原因

产品的摄取来源，在食品质量中占据重要地位。让畜牧保持本身的天然属性，对人类饮食而言，也是无可争议的。基于这一现实，总部设在阿拉贡（Aragón）和加泰罗尼亚（Cataluña）的 Al Dahra农业工业集团， 致力于用产品质量保证牲畜营养，绝对的质量承诺是我们的价值核心，也是在国际市场中区别于其他产品的重要标志。在全球经济的背景下，凭借丰富的生产经验，深度的种植的文化，以及'know how'，正如Al Dahra的商业总监Michelle D'Orazio所强调的那样，西班牙苜蓿被视为一种品质的象征。

“目前苜蓿在其他地区也有生产，如黑海，罗马尼亚，保加利亚和乌克兰，但他们并不具备西班牙的同等级的制作经验。也许在质量水平上他们也算不差，但是从西班牙选购，您可以感受到更多的质量保证，” 商业总监解释说，“作为一个具备丰富生产经验的国家，我们能保证提供良好的物流系统和出口安全，这一优势促使客户把西班牙苜蓿作为首个采购选项。”其中，一个潜在的消费大户就是中国，在中美贸易战争的背景下，中国向西班牙和阿拉贡苜蓿打开了大门。

面临这个紧要关头，Al Dahra农业工业集团的目标，是在市场上更好地定位自己。为此，“我们必须改善产品的质量，追求更高的生产率，更卓越的最终产品，以符合更高经济水平的客户”，D'Orazio详细说道。基于此，苜蓿生产多样化的趋势，已经在群体发展的过程中开始了。一方面，“我们同样会销售中等品质的苜蓿，这类产品我们一直在生产，并且主要在阿拉伯联合酋长国使用，沙漠动物不需要很高质量的饮食” 总监继续说，”然而，“今年，我们已经启动生产链多样化，以分别满足中国和沙特阿拉伯农场畜牧高生产率的要求。 比方说，这些畜牧中有奶牛，饲喂优质苜蓿，会增强其牛奶的含量，让它具备高质量的属性（高蛋白质和优质纤维质），有助于提高牛奶的质量以及日常生产。

阿拉贡（Aragón），首选

西班牙是该领域的标杆，中国市场可以依靠西班牙苜蓿以获取良好的、标准的恒定生产。“在西班牙您可能会和美国比较，但现在我们也极具竞争力” D'Orazio说道。在此活动中，从今年6月到2019年5月，Al Dahra预计对中国出口130,000-170,000吨产品。

综上，阿拉贡占据产品排名第一位，是由于它占据良好的地理位置，具备“场地大，季节佳，产品品质优良”等特点，商业总监说，只要坚定市场多元化，就能给阿拉贡地区带来更多利益。从这个意义上讲，总监强调，“我们绝不能生产失败的产品，也绝不能降低产品的质量” 考虑到总部设在萨拉戈萨AEFA协会（西班牙脱水苜蓿制造商协会）的支持，需谨记一起前进。 “这个行业聚集在一起，共同决定质量的价值，这是前进的基础。” D'Orazio总结道。