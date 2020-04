La doctora Ileana Santos responde a las dudas sobre mal aliento, recesión gingival y pérdida de parte de un empaste

Esta semana, la doctora Ileana Santos, de la clínica zaragozana Serdent, ha contestado a las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre pérdida de parte de un empaste, recesiones gingivales y mal aliento.

Para un diagnóstico más concreto, la odontóloga recomienda la visita a un médico.

Pérdida de un empaste

Pregunta del lector: Hola. El otro día se me fue un empaste o parte, no lo sé a ciencia cierta. Mi pregunta es que si no tengo dolor, ¿de momento no hace falta ir al dentista, no? ¿Debo esperar a que todo esto pase?

Respuesta de la doctora: Ante la actual situación de esta pandemia, la prioridad es no salir de casa para evitar nuevos contagios. Si no tienes dolor agudo, debes esperar para visitar a tu dentista hasta que se levante el confinamiento. Mientras tanto, extrema la higiene oral y evita los cambios térmicos para que no te moleste.

Recesiones gingivales

Pregunta del lector: Buenos días. Tengo principalmente las encí­as de los colmillos subidas y no hay manera de que se normalicen. Uso casi siempre pasta dentífrica para gingivitis. ¿Hay algún tratamiento para eso?

Respuesta de la doctora: Las recesiones gingivales solo pueden tratarse mediante técnicas quirúrgicas de injertos de encía. Te recomiendo consultes con tu dentista de confianza cuál es la mejor solución en tu caso.

Mal aliento

Pregunta del lector: Sufro de mal aliento, aunque suelo lavarme los dientes entre tres y cuatro veces al día. ¿Cuál es el método más eficaz para evitar el mal olor?

Respuesta de la doctora: En primer lugar, habría que determinar el origen de la halitosis. Si la causa fuese oral, es importante eliminar el sarro y controlar las técnicas de higiene entre las que, además de un correcto cepillado, se debe incluir el uso diario del hilo dental y el cepillado de la lengua y mejillas.

-Envíe su consulta pinchando aquí.