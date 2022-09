La cirugía robótica ya es una realidad en Aragón gracias a Viamed Montecanal

"Me sometí a una operación de carcinoma de próstata hace tres semanas. En ningún momento he sentido dolor por la operación, ha sido una recuperación muy rápida y muy favorable". Así resume el paciente M.A. su experiencia tras pasar por una intervención con la cirugía robótica Da Vinci, un sistema con el que cuenta el hospital Viamed Montecanal de manera pionera en Aragón.

El centro zaragozano ha realizado ya cinco intervenciones de próstata y una de riñón gracias a esta tecnología puntera, diseñada para garantizar un tratamiento mínimamente invasivo y un postoperatorio menos doloroso. Los urólogos zaragozanos Jorge Rioja y Jesús García-Magariño, y los leridanos Jaume Pelegrí y David García Belmonte son los encargados de coordinar el proyecto. Se trata de un equipo con una amplia experiencia en cirugía robótica mínimamente invasiva, cuyos integrantes cuentan con más de 500 intervenciones acreditadas y que han sido pioneros en esta técnica en diferentes hospitales. Asimismo, compaginan su actividad clínica y quirúrgica con la de formación, y son profesores referentes de cirugía mínima invasiva y robótica.

"Es un orgullo ser pioneros de esta técnica en Aragón, que va a aportar muchas ventajas para los pacientes. En el caso de la cirugía de próstata, se preserva mejor la función eréctil y las tasas de incontinencia son casi inexistentes", explica el doctor García.

El hospital Viamed Montecanal ha realizado ya seis intervenciones

Beneficios

"El doctor Rioja me estuvo explicando las distintas alternativas en métodos de operación y me dio unos días para pensármelo. No tuve ninguna duda en elegir este método, porque valoro mucho la disminución de efectos secundarios que tiene", apunta el paciente M.A.

El sistema Da Vinci minimiza los riesgos que pueden surgir en cirugías convencionales, como menor dolor, menor sangrado, menos cicatrices y menor tiempo de hospitalización. "Además de ofrecer los mejores tratamientos a nuestros pacientes, formamos al mayor número de cirujanos que están interesados en desarrollar esta técnica, ya que las ventajas son indiscutibles. La cirugía robótica ya no es el futuro, sino el presente", subraya el doctor Rioja.

Los doctores Jorge Rioja y García-Magariño, en el quirófano junto al sistema Da Vinci. Viamed Montecanal

Cómo funciona

El sistema Da Vinci es la última evolución de la cirugía mínimamente invasiva, en la que el profesional médico controla manualmente los mandos de la consola que se encuentra en el quirófano, de modo que el sistema traduce, de forma exacta, estos gestos en los movimientos de los brazos robóticos.

"Se trata del único sistema robótico que traduce los movimientos del cirujano de forma intuitiva: permite un control de la óptica y del instrumental y una visión tridimensional del campo quirúrgico", explica el doctor Pelegrí. "El cirujano puede, sin ayuda, evaluar perfectamente la anatomía y vivir la intervención casi como si estuviera dentro del cuerpo del paciente ya que se aumenta la calidad de imagen 20 veces más que la visión normal, elimina el temblor del cirujano y permite una mayor movilidad que la muñeca del ser humano, lo que se traduce en una cirugía más precisa", concluye.

Con la realización de este tipo de intervenciones, Viamed Montecanal se consolida como un hospital de primer nivel en el que se aplican las técnica más punteras, bajo las garantías de un gran grupo. En palabras de Luis Gómez, gerente de los hospitales Viamed en Aragón, "hemos conseguido atraer una tecnología que no existía en Aragón, era una de las pocas comunidades que no disponían de ella. En nuestro ADN está el ofrecer a los pacientes el confort, seguridad y técnicas de vanguardia que merecen; en este caso creando valor y dando un salto cualitativo en la especialidad urológica".

En su conjunto, Viamed Salud se caracteriza por integrar a profesionales especializados para el tratamiento de las diferentes patologías, priorizando el trato humano y cercano con los pacientes, por estar modernamente dotados en sus instalaciones, equipados con la última tecnología y por defender una política de sostenibilidad.

- Sobre el sistema Da Vinci La cirugía robótica Da Vinci es la última evolución de la cirugía mínimamente invasiva, gracias a la que el cirujano controla manualmente los mandos de una consola que se encuentra en el quirófano, de modo que es el propio sistema el que transforma, de forma exacta, estos gestos en los movimientos de los brazos robóticos. Este método, tecnológicamente avanzado, aporta muchas ventajas clínicas para el paciente, antes, durante y después de la cirugía, además de para el cirujano y para el sistema sanitario.

Con aproximadamente 30.000 publicaciones sobre este sistema durante sus más de 20 años de actividad, la literatura científica destaca que la cirugía robótica, comparada con las técnicas

tradicionales, permite una intervención más precisa, menos sangrado y menos riesgo de infección después de la cirugía.