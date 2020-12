La Bodega Particular ofrece los dos cavas aragoneses más diferentes para la Navidad

La Bodega Particular de San Valero ofrece dos cavas aragoneses muy diferentes a los que existen en el mercado para celebrar las próximas fiestas navideñas. Se trata de Cava Particular Garnacha Blanc de Noirs y Cava Particular Garnacha Blanc de Noirs Reserva.

Su singularidad se encuentra en el término Blanc de Noirs, que se emplea para aquellos vinos que se elaboran a partir de variedades tintas, o de un 'coupage' de estas con otras blancas para obtener un vino blanco. Como en estos dos casos, pueden ser cavas pero también vinos tranquilos.

En el proceso de elaboración de un cava blanco Blanc de Noirs lo que se hace es retirar el hollejo muy rápido, una vez prensada o escurrida la uva, para que no transmita su color al mosto. Es una maniobra fundamental en la que Bodega Particular pone todo su cariño y medios técnicos para que el cava no se tinte.

Dos cavas novedosos

Cava Particular Garnacha Blanc de Noirs es el primero que se produce en Aragón siguiendo este método de elaboración. Una pequeña joya todavía por descubrir, un elegante cava blanco con aromas a frutas rojas elaborado íntegramente con la variedad de uva de origen aragonés más conocida, la Garnacha. Un vino de alta expresión para cualquier momento gastronómico.

Este cava presenta un atractivo color amarillo pálido con el ribete acerado, brillante y luminoso. Su burbuja es fina y está muy bien integrada. Destacan los aromas delicados a frutas rojas y en boca presenta una agradable sensación carbónica, con un final largo y armónico.

Su hermano mayor, el Cava Particular Garnacha Blanc de Noirs Reserva salió al mercado el año pasado y supone una evolución del Cava Garnacha Blanc de Noirs. De hecho, el Reserva ha permanecido 15 meses de crianza en botella en las cavas de la Bodega Particular de San Valero frente a los nueve del más joven de la familia. Igualmente ofrece un atractivo color amarillo y, en boca, un buen equilibrio entre la acidez y el cuerpo del vino. Un cava sabroso y refrescante.