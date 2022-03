Inteligencia competitiva, la mejor aliada para la internacionalización

Los tiempos han cambiado y la inteligencia artificial se ha convertido en un elemento clave para muchos sectores. La Cámara de Zaragoza, siempre velando por los intereses del tejido empresarial, ha desarrollado en los últimos años herramientas para el seguimiento de competidores, clientes y mercados, como son los Paneles de Inteligencia Competitiva y el ‘Tech Market’.

Estar informado es clave para la toma de decisiones, cuestión nada sencilla cuando se trata de acceder a nuevos mercados en los que no disponemos de experiencia o contactos previos. Exige buscar, filtrar y validar datos sobre mercados, oportunidades, clientes o productos. Y en esto, la inteligencia competitiva puede echar una mano a todas las empresas que lo necesiten para el desarrollo de su actividad profesional.

Las nuevas tecnologías han impulsado el concepto de inteligencia competitiva, que se ha convertido en algo mucho más accesible, y el gran desarrollo y oferta de herramientas de BI y diferentes tecnologías han abaratado el proceso. La decisión de utilizar o no este tipo de herramientas no depende, por tanto, del tamaño de la empresa, ni del sector, ni del producto. Cualquier compañía puede optar a ello y no hacerlo le sitúa en una clara situación de desventaja frente a aquellas que lo están haciendo.

Inicio del proceso

Para iniciar este proceso, la organización tiene que definir las cuestiones clave que le van a permitir tomar mejor sus decisiones. Realizar un seguimiento de determinados competidores puede dar pistas clave sobre qué mercados, qué estrategias de acceso o qué clientes seleccionar, o puede permitir detectar posibles oportunidades de negocio en una etapa temprana, antes de que se publiquen de manera oficial determinados proyectos.

Si bien los sistemas de inteligencia más evolucionados se basan en la capacidad de integrar numerosas fuentes, un 20% van a dar el 80% de los datos. Explotar estas fuentes prioritarias es una buena vía para comenzar: registros aduaneros, bases de datos económico-financieras, fuentes de barreras técnicas o arancelarias, portales sectoriales o de licitaciones son algunos de los recursos más eficientes para conocer clientes o la situación de los mercados.

Toda la información sobre los servicios de inteligencia competitiva está disponible a través de la web de Cámara Zaragoza (www.camarazaragoza.com).

Tecnología

La última de las herramientas puesta en marcha por la Cámara traza los movimientos de exportación e importación, permitiendo a las empresas identificar diferentes claves de su sector relacionadas con sus competidores o la situación actual y futura del mercado. Todo ello a través de paneles de control que permiten una consulta visual e interactiva de los datos, facilitando el acceso e interpretación de la información.