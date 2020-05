Manuel Montañés: "Humanizar la asistencia a los pacientes aislados ha sido nuestra prioridad"

La atención hospitalaria y los servicios sanitarios han sido -y están siendo- una de las piezas clave para superar la pandemia del coronavirus. De ello sabe bien el doctor Manuel Montañés, coordinador y asesor de la Unidad de Cuidados Intensivos y de Anestesia del hospital HLA Montpellier de Zaragoza. Montañés es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, especialista en Anestesiología y Reanimación por el Hospital Vall d’Hebron y Máster en Actualización en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor; en Medicina de Urgencias y en Medicina de montaña.

¿Cómo ha llevado la situación de alerta sanitaria el personal?

Han sido días de muchísimo trabajo, en el hospital HLA Montpellier nos preparamos desde el principio para dar la mejor asistencia sanitaria a nuestros pacientes y salvaguardar nuestra seguridad con todas las medidas necesarias. Nuestro centro sufrió una gran transformación para adaptarse a las necesidades. Hemos recibido diariamente las recomendaciones y directrices que nos llegaban tanto de las autoridades sanitarias, como del Grupo HLA y de la dirección del centro, pudiendo así diseñar un excelente circuito para optimizar la utilización de las EPI’s, minimizando el riesgo de contagio y facilitando al máximo el cumplimiento de lo acordado y la asistencia sanitaria. Tengo que decir que el Grupo HLA nos ha proporcionado en todo momento unos excelentes equipos de protección. Además, la UCI de nuestro hospital está recién estrenada y su equipamiento y dotación tecnológica es de primera línea.

Se han incorporado refuerzos asistenciales como auxiliares y enfermeras para hacer frente a la presión asistencial a la que en algunos momentos hemos tenido que enfrentarnos, estos se han ido solventando con la colaboración y esfuerzo de todos. Ha sido una situación completamente nueva y ante ello, humanizar la atención a los pacientes críticos ha sido una de nuestras prioridades durante su estancia. Es por ello, que quiero agradecer a todo el mundo el brillante desempeño de sus funciones, tanto personal sanitario como de cocina, mantenimiento, limpieza, administración...

¿Se ha incorporado recientemente como coordinador del área de UCI, cuáles son los principales objetivos se plantea en la coordinación de esta unidad?

La UCI de HLA Montpellier goza de muy buena salud, las nuevas funciones que asumo comienzan por asegurar la actividad de los profesionales en la respuesta a las necesidades que se planteen, donde es absolutamente necesaria la implicación y el compromiso de todos los médicos, algo que nunca ha faltado y siguen por estimular la consecución de unos objetivos que conduzcan a unos resultados adecuados, mantener un modelo de gestión racional de la unidad, propiciar el desarrollo de guías clínicas consensuadas, colaborar con la docencia en los programas en los que está implicada la clínica y/o el Grupo HLA, contribuir a la calidad de la prestación de servicios desde nuestro área siguiendo las líneas indicadas desde Gerencia, ser asesor de la Dirección de la clínica, mantener la unidad y colaboración con otros coordinadores…

En mi caso particular, también pretendo implicar más en el proyecto a los especialistas en Anestesiología y Reanimación, unificando al máximo de lo posible ambas áreas que tanto comparten; desde la creación de guías de práctica clínica conjunta que puedan incluirse en el apartado de calidad hasta la implementación de circuitos y mejora de los existentes en áreas como CMA, URPA / Reanimación… Creo que es una interesante línea de trabajo con mucha perspectiva de futuro.

Involucrarse en un lugar tan especial como una UCI supongo que le ha otorgado toda una experiencia personal. El papel de los profesionales es siempre decisivo, pero parece que en este tipo de servicios todo se pone a prueba, las situaciones a las que tienes que hacer frente pueden ser más extremas. ¿Qué opina al respecto?

Supongo que el carácter de cada uno viene forjado por multitud de factores y no tengo ninguna duda de que la experiencia diaria va dejando su huella; a priori el paciente que ingresa de urgencia necesita unos requerimientos muy especiales e inmediatos con lo que el margen para el profesional es mínimo; puede que puntualmente se generen momentos de tensión, pero en el recuerdo queda el trabajo bien hecho, con seguridad y las ideas claras.

Lleva 13 años colaborando con el hospital HLA Montpellier, ¿Qué diría que le ha aportado humana y profesionalmente este hospital?

Desde el punto de vista humano he de reconocer que me ha ayudado a madurar y he conocido a muchas personas, algunas de las cuales son excelentes amigos. Profesionalmente, es el pilar en lo que al mantenimiento de la medicina crítica respecta en mi caso. En Aragón, muy pocos anestesiólogos compaginamos nuestra actividad con la especialidad del cuidado de pacientes críticos.