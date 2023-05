"He querido reflejar la evolución de Goya como artista y como persona"

Para cualquier artista, homenajear a un maestro de la talla de Francisco de Goya es todo un desafío. Por eso, cuando le propusieron participar en este proyecto, Beatriz Barbero tuvo que detenerse unos instantes y rastrear en su mente creativa cómo enfrentarse a ese ‘busto en blanco’. "Goya fue un artista único que vivió en una época muy convulsa. Por ello, he querido afrontar esta obra, sobre todo, con mucho respeto", afirma la artista.

Como de costumbre, Barbero comenzó investigando y realizando unos bocetos previos y, a medida que empezó a trabajar sobre la pieza, fue sintiéndose más cómoda, cambiando algunas ideas y dejando volar su imaginación.

Busto pintado por Beatriz Barbero Gil. ARANZAZU NAVARRO

Nacido en Fuendetodos, el pintor y grabador aragonés es una de las figuras más relevantes de la historia del arte, cuyo estilo evolucionó desde el rococó hasta el prerromanticismo, apostando siempre por rasgos propios del naturalismo como una forma de reflejar la realidad sin edulcorantes. Esa transformación es, precisamente, lo que Beatriz Barbero ha querido transmitir con su particular busto de Goya. "Quería reflejar la evolución de su obra y de su persona; desde las etapas más festivas y alegres, a las finales, las más oscuras", explica.

Fundamentalmente, se ha inspirado en los elementos naturales de la obra de Goya, apostando por colores verdes y ocres para pintar el busto. "Me he valido de la vegetación, que es algo con lo que me siento muy cómoda trabajando", añade Barbero. Los materiales elegidos: acrílicos y rotuladores.

Feliz con la experiencia de formar parte de un proyecto para ensalzar a un artista que utilizó la pintura y los grabados como vehículo de instrucción moral, Beatriz Barbero Gil se muestra satisfecha con el resultado y expectante por ver los bustos que han creado el resto de artistas que participan en la iniciativa. "Ha sido todo un reto. Nunca había hecho algo así".

* Beatriz Barbero Gil Salmantina de nacimiento pero afincada en Zaragoza desde hace más de una década, Beatriz Barbero supo desde muy pequeña que quería dedicarse al mundo del arte. Con el tiempo, esa niña, cuyos dibujos siempre la acompañaban, se licenció en Historia del Arte y se trasladó a Madrid para continuar su formación. Especializada en ilustración infantil y juvenil, ha trabajado en álbumes, libros de texto, carteles, murales… Uno de los cuentos que más satisfacciones le ha dado es ‘¡Mira al cielo!’, escrito por José Ramón Alonso, que se ha publicado en España, Chile, Argentina, Italia y Turquía. En 2011, abrió una pequeña librería independiente llamada El Armadillo Ilustrado, donde se realizan exposiciones, talleres y charlas.