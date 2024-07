"Hay que empezar a ahorrar cuanto antes y los planes de pensiones para autónomos cuentan con unas ventajas únicas"

La ley 12/22, de 30 de junio, introdujo un cambio relativo a los límites en las contribuciones y aportaciones a los planes de pensiones simplificados para autónomos y a otros instrumentos de previsión social empresarial alternativos con la misma fiscalidad que puede suponer una mejora sustancial la calidad de vida de los autónomos tras su jubilación. No en vano, son compatibles con los planes de pensiones individuales, pero tienen una mayor ventaja fiscal. Solo con un plan de empleo es posible desgravarse por encima del límite general de aportaciones a planes de pensiones individuales de 1.500 euros vigente desde el año pasado. Así, con un plan de empleo para autónomos hay un incremento adicional de 4.250 euros. De esta forma, los autónomos pueden desgravarse hasta 5.750 euros (la aportación máxima) o el 30 % de la suma de los rendimientos netos del trabajo y las actividades económicas.

Un instrumento que puede ser muy útil para que los trabajadores por cuenta propia complementen su pensión pública tras concluir su vida laboral, uno de los principales problemas con los que se encuentra habitualmente este colectivo. “La mayoría de ellos cotizan por la base mínima al llegar a la jubilación, de forma que las pensiones son muy bajas. Y, si no han sido ahorradores, eso puede suponer un problema, al ver reducidos sus ingresos con respecto a cuando trabajaban”, explica Arantza Barrera, directora de Negocio de Ibercaja Pensión.

Y, aunque la regulación ha cambiado y estas cotizaciones ya son más acordes a los ingresos, siguen dándose esos desequilibrios. Para solucionar este tipo de situaciones, la experta Arantza Barrera pone el foco en el ahorro, que recomienda hacer cuanto antes y siempre de forma periódica. “Hay que concienciarse de que cuando uno se incorpora al mercado de trabajo, una parte de los ingresos debería ir al ahorro, porque, aunque seguirá habiendo pensiones públicas, el sistema ya no se va a parecer a lo que tenemos ahora ni a lo que había en años anteriores. Vamos a ir a cifras más parecidas a las de otros países europeos en las que el Estado reducirá el importe de las pensiones y se hará necesario complementar la cuantía con planes de pensiones”, asegura Barrera.

Los expertos recomiendan empezar a ahorrar cuanto antes y hacerlo de forma periódica.

En este sentido, destaca que es necesario ahorrar de forma continua porque los que se acostumbran a ese hábito tienen muchas más probabilidades de no abandonarlo. “Aunque sean aportaciones pequeñas, es importante hacerlo de forma constante, porque así nunca se prescinde de ello y se acaba generando un efecto bola de nieve por el cual te encuentras al final de tu vida laboral con una masa de ahorro importante”, agrega.

Ventajas de los planes de pensiones para autónomos

En cuanto a los beneficios de los planes de pensiones simplificados para los autónomos, destaca notablemente la fiscalidad. “En la actualidad es uno de los pocos productos que permiten restar la base imponible y los autónomos tienen un límite muy superior al de 1.500 euros de los planes individuales. Ellos pueden aportar hasta 5.750 euros y lo interesante es que solo dependen de sí mismos, no de que la empresa implante un plan de empleo para todos los trabajadores, pues eso es más complejo, al requerir diversos trámites”, indica Barrera, añadiendo que en Ibercaja cuentan con dos tipos de planes: el Plan Ibercaja Equilibrado, con hasta el 30% de renta variable, y el Plan Ibercaja Crecimiento, con entre un 30% y un 60% en esta.

Otra de las características de estos productos de gestión activa es su sencillez y su flexibilidad pues, además de no requerir trámites para su contratación, se pueden suscribir de forma muy fácil a través de las oficinas de Ibercaja, de su banca digital o de su app, existiendo opciones personalizadas. Asimismo, este plan tiene la flexibilidad de uno individual, ya que es el titular quien toma las decisiones sobre la cantidad que quiere aportar, siempre dentro de los límites, y la periodicidad.

"Estamos en un momento clave en este tema. Hay que estar asesorado y ponerse en manos de especialistas, valorando el patrimonio de forma global y no producto a producto, con el fin de hacer una buena planificación"

Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas, no es un tema ampliamente conocido. “El año pasado organizamos numerosas sesiones con autónomos y nos dimos cuenta de que hace falta mucha educación financiera. Muchos no lo conocían y los que lo descubrían lo veían como una gran oportunidad a todos los niveles, de ahorro, fiscal y de costes, con unas ventajas únicas. Ahora estamos trabajando para que llegue a todos los autónomos, porque estamos en un momento clave en este tema. Hay que estar asesorado y ponerse en manos de especialistas, valorando el patrimonio de forma global y no producto a producto, con el fin de hacer una buena planificación”, concluye la experta, recordando que Ibercaja cuenta con simuladores que ayudan a establecer el objetivo y a saber qué hacer para alcanzarlo, así como con profesionales que conocen muy bien cómo funciona el ahorro para la jubilación y especialistas en asesoramiento sobre esta materia.