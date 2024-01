Fundación Basket Zaragoza: por un nuevo año cargado de baloncesto

Los valores que transmite el deporte son muy importantes para el desarrollo personal y, por tanto, claves para que se inculquen desde la infancia. En particular, los del baloncesto, que son los que se promocionan desde Fundación Basket de Zaragoza, aunque también se está empezando a trabajar con la práctica del balonmano, tal y como asegura Fernando Ramiro, patrón de la Fundación: "Hay que mostrar los beneficios de participar en el deporte, sin entrar en ganar o perder", explica.



Con esta filosofía, ​la entidad llega a un total de 17 colegios y 5 escuelas de Zaragoza y provincia, además de organizar campus en Huesca y Teruel. Ramiro es claro al afirmar que no buscan hacer competencia a ningún club ni colegio ni empresa dedicada a las actividades extraescolares: "Solo trabajamos con centros en los que no está instaurado el baloncesto, como en los colegios de los barrios de nueva creación".