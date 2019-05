Fascitis plantar y otras dudas de los lectores: el doctor Francisco Blanco responde

A la hora de resolver una duda sobre salud, muchos usuarios recurren a internet antes que a la consulta de un especialista. Para asegurar que la información que reciben es veraz, Francisco Blanco Gómez, especialista en Traumatología de Quirónsalud Zaragoza, ha contestado a las preguntas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor, miembro del Instituto Aragonés de Traumatología, recomienda la visita a un experto.

Fascitis plantar

Pregunta del lector: ¿Se pueden utilizar los factores de crecimiento para tratar una fascitis plantar?

NOTICIAS RELACIONADAS Diferencias entre los tratamientos con células madre y factores de crecimiento: el traumatólogo Javier Domingo responde

Respuesta del doctor: La fascitis plantar es un síndrome por sobrecarga que se manifiesta como dolor habitualmente en la zona plantar del talón, en la inserción de la fascia plantar en el calcáneo. Está producido generalmente por una sobrecarga a ese nivel, generado por el empleo de calzado inadecuado, exceso de ejercicio, o mala postura durante el mismo, y puede estar favorecido por un acortamiento gemelar. El tratamiento ortopédico de esta patología se basa en calmar la inflamación, para lo que se emplean antiinflamatorios no esteroideos, frío local, plantillas, fisioterapia, infiltraciones...en determinados casos incluso puede ser necesaria una intervención quirúrgica. La terapia con factores de crecimiento es una de nuestras herramientas para el tratamiento de la fascitis plantar debido al efecto antiinflamatorio y analgésico que estos poseen. No obstante, se debe valorar cada caso de forma individualizada, con una exploración física en consulta y un estudio con pruebas de imagen para valorar la terapia más adecuada para cada paciente.

Hipoestesia en la mano

Pregunta del lector: Hola. Todas las noches me despierto con la mano derecha dormida (todos los dedos excepto el pulgar) y la falta de sensibilidad en ella me impide coger un simple vaso de agua. ¿A qué puede deberse? ¿Qué pruebas debería hacerme para descartar que pueda tratarse de algo grave?

Respuesta del doctor: La hipoestesia en la mano puede deberse a múltiples causas. Las más frecuentes en traumatología son una neuropatía periférica por atrapamiento de alguno de los nervios periféricos de la extremidad superior y la radiculopatía por atrapamiento de la raíz nerviosa que recoge la sensibilidad en la zona a nivel de su salida por los agujeros de conjunción de la columna cervical por una hernia discal, discopatía degenerativa o cervicoartrosis. Para poder concretar más sería conveniente realizar una exploración minuciosa en la consulta así como complementar el estudio con pruebas radiológicas y/o neurofisiológicas para precisar el diagnóstico y plantear un tratamiento adecuado de tu dolencia.

Lesión en la rodilla

Pregunta del lector: Tengo un problema en la rodilla. Me hice un esguince con 13 años, ahora tengo 34, y se me quedó muy inflamada y con dificultad para el movimiento. ¿Qué me recomienda? ¿Sería necesario poner una prótesis?

Respuesta del lector: No conozco el alcance de la lesión inicial de tu rodilla, es posible que en accidente que tuviste con 13 años sufrieras una lesión en alguno de los ligamentos de tu rodilla quedando una inestabilidad. Cuando esto ocurre el funcionamiento de la rodilla puede verse alterado y con el tiempo producirse lesiones adicionales. Dicho esto, incluso en ese escenario sería excepcional necesitar una prótesis de rodilla con 34 años. Lo correcto sería explorar físicamente tu rodilla en la consulta y completar el estudio con pruebas radiológicas orientadas por los hallazgos de la exploración para alcanzar un diagnóstico concreto y proponerte un tratamiento acorde al mismo.

- Envía una consulta pinchando aquí.