El 1 de julio es el último día para presentar la Declaración de la Renta del ejercicio de 2023, ya sea presencialmente o por internet. Este año hay varias novedades importantes en la campaña, como los cambios en los límites de las obligaciones, la presentación para autónomos o la deducción por vehículos eléctricos. Esto, sumado a las dudas habituales que suelen surgir, genera cierta incertidumbre en los contribuyentes.

Por ello, desde la redacción digital de Heraldo de Aragón, queremos ayudar a nuestros lectores a resolver todos los interrogantes gracias al asesoramiento de una experta en la materia. Se trata de María Teresa Gómez Latorre, presidenta del del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, que está respondiendo en directo a todas las cuestiones planteadas.

A continuación, se muestran las preguntan que nuestros lectores nos han enviado por mail o a través de nuestras redes sociales:

Beatrizcn80: ¿En qué casilla debo incluir el bono turístico de los balnearios de Aragón disfrutado en 2023?

María Teresa responde: El bono turístico es una subvención que otorga el Gobierno de Aragón y, como tal, tenemos la obligación de declararla en el IRPF del año que la cobramos. En la declaración del ejercicio 2023, debemos incluirla en el epígrafe 'Demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas', que coincide, este año, con la casilla 301.

Luciagdc92: ¿Qué día paga la Agencia Tributaria si la Declaración de la Renta sale a devolver?

María Teresa responde: El período para que nos devuelvan el importe que nos corresponde en la declaración comienza con la fecha en la que la hemos presentado y finaliza el 31 de diciembre de 2024. Si, finalizado dicho plazo, no se ha recibido la devolución correspondiente, cuando la AEAT proceda a ello, tendremos derecho a cobrar intereses por el retraso. Habrá que tener en cuenta que esos intereses serán considerados una ganancia patrimonial para la renta del año que viene.

Nat.verib: En Aragón, ¿puedo desgravar el alquiler que pago por mi vivienda habitual?

María Teresa responde: Puedes deducírtelo siempre que cumplas una serie de condiciones. La primera es que el contrato haya sido firmado antes del 1 de enero de 2015. La segunda es que tengas una base imponible inferior a 24.107,2€ anuales. La deducción que te correspondería sería el 10,05% de las cantidades que hubieses pagado en concepto de alquiler y gastos añadidos en formalización de contrato o similares.

Xume_Xu: La baja de riesgo por embarazo que te paga la Maz, ¿está exenta de IRPF?

María Teresa responde: No está exenta, es decir, sí tributa. La baja por riesgo en el embarazo que te paga la Maz es considerada un rendimiento del trabajo, que está catalogado como baja por enfermedad, y no está vinculado al nacimiento del niño. La exención comprende a las prestaciones de maternidad y paternidad que se originan con el nacimiento del bebé.

Karlaespitia: El estado de mi declaración aparece como ‘su declaración está siendo tramitada’, y la presenté el primer día. ¿Quiere decir que hay algún error?

María Teresa responde: La tramitación de las declaraciones de renta no lleva ningún orden de entrada específico, por lo que el hecho de que te aparezca como que está siendo tramitada no implica que haya ningún error. Cuando presentamos la declaración, recibimos un documento que justifica la correcta recepción por la Agencia Tributaria de nuestra declaración. El estado cambiará a 'su declaración ha sido tramitada' cuando la Agencia Tributaria haya dado orden de devolución o de pago.

Melisapolasaez: ¿Qué tengo que hacer para declarar los atrasos?

María Teresa responde: Los atrasos de los rendimientos de trabajo hay que declararlos no en el año en el que los cobramos, sino en la declaración del año al que corresponden. Esto quiere decir que procederemos a la presentación de declaraciones complementarias, modificando cada uno de los años que estén afectados. Las declaraciones complementarias por atrasos no pueden ser objeto de sanción ni de intereses de demora.

Rakelita_kitty: ¿Cómo puedo conseguir la renta del año pasado para la casilla 505?

María Teresa responde: Si no disponemos de la declaración en papel, podemos acudir a la Agencia Tributaria, con cita previa, para que nos den una copia de la declaración o nos proporcionen la casilla 505. Si no pudieras acudir presencialmente, tienes la opción de hacerlo por videollamada, que se solicita a través de la web de la Agencia Tributaria. Además, si dispones de firma digital o clave PIN, puedes obtener el número de referencia directamente en la web.

Marii.millann: ¿Cómo se deducen los gastos escolares?

María Teresa responde: Existe una deducción autonómica en Aragón que consiste en la deducción de los gastos que hayamos realizado en material escolar y libros de nuestros hijos, que pueden ascender hasta 120 euros si vives en un municipio acogido a la fiscalidad diferenciada, y con un mínimo de 37,5 euros si no es así. También depende de si eres familia numerosa o no y de los rendimientos o de la base imponible que tengas en tu renta.

Víctor Baeza: Me gustaría saber dónde tengo que incluir la cantidad que me devolvió la DGA en concepto del bono social térmico. No sé si es una renta de trabajo, un incremento patrimonial u otra cosa...

María Teresa responde: El bono social térmico es una subvención y, como tal, hay que declararla como una ganancia patrimonial no derivada de inmuebles. En la declaración del ejercicio 2023, debemos incluirla en la casilla 301 del epígrafe 'Demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas'.

Marta Ferrer: Como personal estatutario, cobré en enero de 2024 atrasos derivados de carrera profesional reconocida en 2023 por resolución administrativa del Servicio Aragonés de Salud. Esos atrasos corresponden a a un complemento de carrera profesional que deberían haber sido abonados en los años 2020, 2021, 2022 y 2023. La resolución a mi solicitud es de 2023. Ante una consulta de sindicatos a la Dirección de Tributos, nos dirige a una declaración del ingreso como renta irregular con la deducción correspondiente del 30%. Mi pregunta es si la deducción se aplicaría al importe total de los 4 años o solo de los 2 más antiguos, ya que consulté mediante cita telefónica a la AEAT pero no fueron concretos.