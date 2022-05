Esperado tributo a Jarabe de Palo en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza

La agenda cultural se anima en la capital aragonesa con la llegada del buen tiempo y, de entre todas las propuestas de los próximos días, cabe subrayar en rojo en el calendario el tributo a Pau Donés y a 'Jarabe de Palo', que tendrá lugar en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza el sábado 28 de mayo a las 21.00.

tributo a jarabe de palo Día 28 de mayo. Hora A las 21.00 Entradas Anticipada a 19 euros, en taquilla a 24 euros. Entradas y más información

A escena saldrá el grupo 'Traga Jarabe', que promete ofrecer un recital al más fiel estilo de la banda catalana, un referente en rock latino, que se formó en 1995 y sacó su último disco en 2020, poco antes de fallecer su líder y cantante, Pau Donés, como consecuencia de un cáncer.

"Su muerte me impactó, me sentí mal, así que hablé con unos amigos músicos y decidimos hacerle un homenaje a Pau". Así explica Jesús Ríos el nacimiento de 'Traga Jarabe', un proyecto al que aporta voz, guitarra y percusión, que "no busca imitar, porque sería imposible" a Jarabe de Palo, pero sí pretende transmitir la esencia de la formación y de su desaparecido cantante a través de sus temas de mayor éxito.

Cuando se le pregunta al cantante del grupo por lo que se va a encontrar la gente que acuda al concierto de Zaragoza, afirma que se trata de un "concierto sentimental", en el que no faltarán temas como 'La Flaca', 'Depende', 'Eso que tú me das' o 'Los ángeles se visten de blanco', entre otros de su discografía, que conmoverán al público y harán que disfruten de una velada única.

Jesús reconoce que siempre le ha gustado Jarabe de Palo. Además, pudo conocer personalmente a su líder, Pau Donés, en uno de los conciertos que ofreció en La Manga murciana donde vive actualmente. Cartagenero de nacimiento y 'manguero' de corazón, lleva muchos años trabajando en el mundo de la música con otras bandas relacionadas con el pop-rock español que, como él mismo reconoce, "es lo que ha mamado de pequeño". Ahora está grabando temas propios, pero sigue ilusionado y contento con su tributo a Jarabe de Palo y con la gran acogida que está teniendo en otras ciudades españolas que lleva recorriendo más de un año.

Las entradas están a la venta en la página web del Teatro de las Esquinas a 19 euros por compra anticipada. En taquilla, el precio ascenderá a los 24 euros.

Invitación al concierto en homenaje a Jarabe de Palo