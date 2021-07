Esfuerzo, constancia y ‘Una historia sin límites’: la fórmula para llegar a los Juegos Olímpicos de Silvia Mas y Audrey Pascual

Cuando uno compite en un deporte al máximo nivel, la rutina de entrenamiento debe ser exigente y ajustada para cada atleta, pues solo así es posible alcanzar el éxito. Cada disciplina deportiva tiene sus propias particularidades, pero todas comparten algo en común: la superación, el esfuerzo y el empeño por ir más allá de los límites. Para la campeona del mundo de vela, Silvia Mas, y la campeona de Europa de esquí adaptado, Audrey Pascual, esta premisa ha sido la que las ha llevado a estar donde están: Mas, apunto de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio; y Pascual, preparándose para los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo de 2026.

En este camino las acompaña Allianz, que ha estrenado el documental ‘Una historia sin límites’, un retrato de las dos deportistas, de sus sueños, de su trabajo, del apoyo de sus amigos y familiares y de los valores y actitudes que poseen y que permiten convertir una afición en un modo de vida y alcanzar altas cotas en sus respectivas disciplinas deportivas. “Escuchar a Silvia y a Audrey es una lección vital. Sus actos y sus trayectorias nos permiten constatar cómo la actitud, la pasión y la perseverancia permiten alcanzar cotas que parecerían imposibles. Para nosotros es un privilegio poder apoyarlas en la consecución de sus sueños y metas y vivir más de cerca esos valores que inspiran también a nuestra organización”, señala Francisco García Vegas, Director General y responsable del Área Comercial y de Market Management de Allianz Seguros.

La trayectoria del éxito

Con 16 años, Audrey Pascual es la gran esperanza del esquí paralímpico español. Campeona de la Copa de Europa de esquí alpino adaptado en su primera temporada internacional, la 2019-2020; la esquiadora había ganado previamente un oro y una plata -, en ‘slalom’ y gigante, en el 2017, en el que fue su primer Campeonato de España de esquí.

Este año iba a dar el salto a las Copas del Mundo, pero la pandemia le ha dejado sin competir fuera de España. También compite en surf, en la categoría ‘kneel’ (sentada). “De pequeña, por no tener piernas, era más insegura y vergonzosa, pero ahora lo pienso y no me habría gustado nacer con piernas porque mi vida habría sido completamente distinta”, confiesa, con esa actitud que define a las campeonas. “Los límites nos los marcamos nosotras, nadie puede decirnos cuáles son”, añade.

Silvia Mas y Audrey Pascual, jóvenes promesas del deporte español. Allianz

Silvia Mas es una de las siete chicas incluidas en el ESP Sailing Team, el equipo olímpico español de vela, como patrona de la tripulación que nos representará en los JJOO de Tokyo, en la que forma tándem con Patricia Cantero en la clase 470. Su palmarés refleja el trabajo realizado, y el título de campeonas del mundo, junto al tercer puesto del Ranking Mundial de la World Sailing, demuestran una preparación que podría presagiar el brillo de una medalla en Tokyo. “A veces uno trabaja y no siempre da sus frutos, pero eso no significa que lo haya hecho mal. Creo que el deporte es como la vida, pasan cosas inesperadas y te adaptas. Al final es un recorrido en el que siempre tienes que seguir, aprendiendo y escuchando a los demás, para lograr lo que quieres”, señala la joven regatista.

El apoyo de Allianz al deporte y a sus valores

Allianz es el ‘partner’ asegurador, a nivel global, del Movimiento Olímpico. Con este acuerdo Allianz trabaja junto con el Comité Olímpico Internacional (COI) en la búsqueda de soluciones innovadoras e integradas basadas en los seguros para respaldar el Movimiento Olímpico. El patrocinio abarca los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno de Pekín 2022, de verano de París 2024, de invierno de Milán 2026 y los de verano de Los Ángeles 2028. Allianz es también socio paralímpico mundial.

El documental ‘Una historia sin límites’ se incorpora a la serie iniciada por la compañía llamada DéjanosApoyarte.com, que recoge iniciativas que muestran cómo somos capaces de mejorar el mundo y de tener un impacto positivo en la sociedad. Dentro de este proyecto, se han publicado otras historias, como ‘Una idea para respirar’, dedicado a los creadores de los respiradores de emergencia OxyGEN; y ‘Yo soy Álex’, protagonizado por el campeón del mundo Álex Márquez.