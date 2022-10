¿Es recomendable que se invierta hoy en vivienda?

La directora de la oficina principal de Ibercaja en Zaragoza, María Teresa Espés reconoce que no es el mejor momento para las inversiones inmobiliarias dada la compleja situación económica que se vive no solo en el país, sino en el ámbito internacional. No obstante, matiza que "todo es relativo" y que "en el mundo de las inversiones y, más concretamente en épocas de incertidumbre como esta, categorizar siempre es incierto".

Así la adquisición de vivienda es una opción atractiva a la hora de rentabilizar los ahorros frente a activos como depósitos o bonos, pero depende de la liquidez de los hogares. Desde luego, con la actual subida de los tipos de interés, con previsiones que han sorprendido a los propios analistas económicos, la compra de vivienda se encarece, tal y como afirma Espés, que menciona también otras causas como el incremento de precios de las materias primas, la escasez de oferta ante la creciente demanda y la inestabilidad política internacional, entre otras.

Sin embargo, la directora de la oficina principal de Ibercaja en Zaragoza explica que no debe ser un problema adquirir una vivienda de uso habitual en el caso de que se disponga de presupuesto. Para encontrar la mejor opción, la propia entidad financiera ofrece un servicio de asesoramiento profesional y con gran experiencia en el mercado inmobiliario aragonés, en el que se analiza caso por caso y se tienen en cuenta las circunstancias tanto del comprador como del sector, atendiendo a sus posibles fluctuaciones en el corto plazo. En cuanto al demandante de vivienda, se considera su edad, el tipo de hipoteca que más le conviene y la estabilidad laboral, entre otros factores que deben influir en su capacidad de compra.