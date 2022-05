Una apuesta integral por la alimentación ética y sostenible

*

Eva Gosenje Ábalos es la responsable de Nutrición de Eroski y cuenta con una amplia experiencia como dietista-nutricionista en diversos ámbitos. La experta responde mensualmente a los lectores de HERALDO sus dudas en lo relativo a su alimentación.

Soy muy blanca y me cuesta broncearme. Me han hablado de los suplementos de zanahoria. ¿Son recomendables?

Sus hipotéticos beneficios para la piel vendrían de los pigmentos carotenoides, concretamente el betacaroteno. Sin embargo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) desestimó, en base a los estudios existentes, que las zanahorias puedan promover un bronceado saludable de la piel. Sí puede suceder, con un consumo excesivo y continuado, que nuestra piel se tiña por acción de este pigmento. Al ser muy blanca, te recomendamos que tomes ciertas precauciones, además del uso de protector solar.

¿Qué opina de los llamados superalimentos?

Que no existen y que no es más que una forma de vender dando a entender que consumirlos es la manera de llevar una alimentación saludable y de tener buena salud. Basar la alimentación en unos alimentos concretos puede hacer que dejemos de consumir otros que son necesarios y que mantengamos ciertos hábitos no saludables creyendo que con los superalimentos ya estamos llevando una alimentación saludable o que estamos protegidos.

