Innovación y sostenibilidad para ofrecer las mejores soluciones

*

¿Dudas sobre tu alimentación?

Eva Gosenje Ábalos es la responsable de Nutrición de Eroski y cuenta con una amplia experiencia como dietista-nutricionista en diversos ámbitos. La experta responde mensualmente a los lectores de HERALDO sus dudas en lo relativo a su alimentación.

​¿Es bueno hacer un plan detox después de los excesos navideños?

Esta moda y negocio, que se suele basar en seguir ciertas pautas muy restrictivas junto a la toma de ‘batidos depurativos’, no tiene ninguna base científica. Son nuestros propios órganos, como el riñón y el hígado, los que se encargan de eliminar toxinas y sustancias de desecho. Además, si un estilo de vida o dieta fuera saludable podría mantenerse en el tiempo y no es el caso. Si se tenía una dieta saludable bastará con volver a ella. Si nuestra dieta ya no era saludable, debemos consultar con un dietista-nutricionista para revisarla y encontrar e implementar mejoras.

¿Son recomendables las dietas sin carne roja? ¿Cómo puedo conseguir el aporte de vitamina B12?

La carne roja no es imprescindible, de hecho, la recomendación es consumir menos y las que sean más magras, ya que, en general, hacemos un consumo excesivo. Esto puede ser beneficioso para el riesgo cardiovascular, algunos tipos de cáncer... Sobre la vitamina B12, con una alimentación saludable no hay que preocuparse, aunque se encuentre en alimentos de origen animal vas a seguir consumiendo pescados, huevos, lácteos y carnes blancas, que son buenas fuentes alimentarias de ella.

​​​​Envía tus preguntas a: comunicacion@bluemedia.es.