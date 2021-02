¿Cuáles son las principales claves para combatir con éxito la fatiga pandémica?

La pandemia ha provocado un cansancio mental entre la población que va a más según pasa el tiempo. Tantos meses de sometimiento al virus ha hecho que buena parte de la ciudadanía baje la guardia ante las políticas de prevención de la enfermedad. Es lo que se conoce como ‘fatiga pandémica’, un concepto avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) "que puede tener graves consecuencias tanto para la salud individual como para la colectiva", recuerdan desde Eroski Consumer, a lo que añaden que los expertos coinciden en que la única solución pasa por cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Desde hace más de 40 años, Eroski impulsa la información de calidad sobre salud y sostenibilidad a través de esta web y de la revista impresa Consumer, donde se pueden encontrar numerosos artículos de interés sobre temas de actualidad. A este respecto y además de los riesgos para la salud, la publicación indica que la pandemia ha traído consigo modificaciones de hábitos, restricciones y pérdidas: "Una situación nueva e inesperada que, además, cambia de manera constante según evoluciona el virus, lo que complica mucho la planificación de la rutina y el ocio".

Esta incertidumbre ha supuesto un impacto directo en la salud de gran parte de la población en forma de insomnio, estrés, irritabilidad, tristeza, ansiedad, desconfianza y frustración. A esto se suma otra peligrosa consecuencia, la citada ‘fatiga pandémica’. La Comisión Europea (CE) estima que alrededor del 60% de la población de la Unión Europea (UE) la experimenta. "Esto constituye un terreno fértil para la desinformación sobre la pandemia", expone la CE, que insta a los estados miembros a que reconozcan las repercusiones de la fatiga pandémica y adopten estrategias para combatirla, ya que puede acarrear que se baje la guardia contra el virus, con los peligros que ello supone.

Consejos útiles

Como consejos útiles para combatir esta problemática, se exponen una serie de estrategias individuales y psicosociales que proponen expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La primera es afrontar el hecho de que la pandemia no es un paréntesis, lo que, según el profesor José Ramón Ubieto, permite hacer nuevos planes ajustados a las posibilidades actuales, pero más orientados a la resonancia –conectar con nuestros deseos y ganas– que a la aceleración –producir y rendir sin obstáculos–. Recuperar el control de proyectos aplazados con otras perspectivas, no de continuidad, sino de cierta ruptura con lo anterior, es otra de las claves. Así como centrarse en lo esencial y mantener los vínculos emocionales con los seres cercanos y queridos, un punto en el que las nuevas tecnologías pueden jugar un papel muy positivo, siempre que recuerden la presencia, pero sin sustituirla.

Permitirse el tiempo improductivo, reducir el riesgo de exposición de determinadas personas y colectivos e impulsar políticas de apoyo a las cuarentenas para reducir la vulnerabilidad de determinados grupos son otros de los pasos a seguir que se plantean. Por último, también se resalta la importancia de mejorar la comunicación del riesgo y que sea consistente, para no fomentar desconfianza entre la población, así como de evitar una gestión muy centrada en el miedo y la obediencia. "A largo plazo, se ha demostrado que no solo es menos efectiva, sino que tiene unos costes emocionales y sociales importantes. No se ha prestado suficiente atención a lo que implica vivir con incertidumbre durante bastante tiempo, y ahí hay toda un área de trabajo que afrontar", señala el profesor de la UOC Israel Rodríguez.

Un segundo confinamiento

Además de cuestiones tan importantes como las claves para afrontar un trastorno de ansiedad, desde Eroski Consumer se ofrecen diversos contenidos de interés con datos y testimonios de expertos al respecto de la crisis del coronavirus. Ejemplo de ello es el que aborda las consecuencias psicológicas que acarrearía un segundo confinamiento domiciliario para la población. Desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid afirman que al menos un 25% de la población está en riesgo de presentar problemas psicológicos derivados de la pandemia y que una nueva cuarentena podría acrecentar las secuelas que aún no han sido curadas. Entre los padecimientos que se podrían experimentar están las grandes dosis de frustración, ira, desmotivación, dificultad para conciliar el sueño y menor resiliencia.

Juan Moisés de la Serna, doctor en Psicología y autor de varios manuales sobre los efectos mentales de la Covid-19, apunta que esta situación podría afectar sobre todo a los más jóvenes. "A pesar de la interconectividad que ofrecen las redes sociales, son los que peor han llevado la pandemia y el confinamiento. Nadie les ha enseñado cómo afrontar la situación ni cómo estar preparados para un segundo encierro pues, a diferencia de los adultos, no han sabido ni querido pedir ayuda a profesionales de la salud mental para superar las consecuencias vividas", apunta el experto.