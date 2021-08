Emprender para mantener vivos los pueblos

Gran parte de las iniciativas emprendedoras que surgen en los municipios rurales en riesgo de despoblación nacen para dar respuesta a problemas sociales o medioambientales, además de para ofrecer un medio de vida a las personas que los impulsan. "Son propuestas mucho más resistentes a las crisis y, si son exitosas, tienen un gran potencial para crear comunidad y para generar un beneficio que va mucho más allá de lo económico, creando condiciones más adecuadas para vivir en los pueblos en los que se desarrollan", explica Ángela Millán, responsable de Camaleo, una iniciativa social que nace para impulsar y apoyar proyectos, propuestas y entidades sociales con potencial de construir una sociedad más justa y sostenible.

Una de ellas es ‘Tararaina’, que fue seleccionada por Fundación ‘la Caixa’ dentro de las convocatorias de Acción Social en el Ámbito Rural y de la que forman parte 30 personas emprendedoras.

Un proyecto piloto que arrancó en enero de 2021 y que pretende fomentar el emprendimiento social, como una estrategia clave de dinamización territorial, creación de riqueza, fijación de población y lucha contra la exclusión y la desigualdad.

Una iniciativa que cuenta con el apoyo de Fundación ‘la Caixa’, que "no solo ha creído en una intervención diferente, si no que su estructura de financiación, que no exige un desembolso anticipado, permite a entidades pequeñas y sin grandes recursos poner en marcha proyectos innovadores. Al ser piloto tiene un gran potencial multiplicador, ya que vamos a testear un modelo de intervención, con la intención de que sea replicado en otras zonas rurales aragonesas", explica Millán.

- El proyecto en cifras Proyecto de Fundación ‘la Caixa’: 'Tararaina: apoyo y consolidación de iniciativas de emprendimiento social para impulsar el potencial de estos núcleos de población en pequeños municipios’.

Actividad: impulsar acciones de desarrollo sociolaboral, especialmente dirigido a la población con dificultades para el acceso al empleo en el medio rural.

Subvención: 23.940 euros.

Beneficiarios: 30.