El sentimiento común de nuestros suscriptores

Visitas al mercado central y a exposiciones, sorteos de entradas a conciertos y espectáculos de todo tipo, incluso a a festivales y galas... y podríamos seguir enumerando las experiencias HERALDO un buen rato. Sin embargo, recibir el periódico cada mañana y pasar sus páginas mientras desayunan sigue siendo la ventaja preferida de muchos de nuestros suscriptores.

Este mes, hemos hablado con dos de los ganadores de nuestros múltiples sorteos mensuales para preguntarles por qué depositan la confianza en HERALDO año tras año. Además, hemos podido charlar con una de las suscriptoras de mayor antigüedad del periódico.

Al ritmo de la cultura

Francisco Zurita se jubiló hace alrededor de cuatro años y, justo después, decidió suscribirse a HERALDO. Cuando trabajaba no tenía tiempo, aunque, siempre que podía le pegaba un vistazo en un bar o restaurante. "El periódico escrito es lo que más me gusta, el tener el papel delante de mí y poder desplazarme por las páginas, dar marcha atrás".

A Francisco le gusta echar un ojo a todo el periódico para, luego, centrarse en lo que más le gusta: la cultura. Por eso, desde que tiene tiempo, participa en todos los sorteos que le interesan, sobre todo, los relacionados con ella. Ese interés le ha llevado no solo a ser el ganador de nuestro sorteo de entradas del Festival de Jazz que tuvo lugar este mes, sino a conseguir una guitarra firmada por el mismísimo Mike Stein: "Estaba en el campo y me llamó un numero raro. No me acordaba ni del sorteo en ese momento, y mucho menos era consciente de que tendría la guitarra firmada. Le dije a la chica que me llamó ‘madre mía’».

Pese a que le gusta mucho la música en general, el jazz no era su fuerte, pero sí el de su yerno, quien fue, de hecho, el que se llevó la guitarra para añadirla a su colección tras el concierto que tuvo lugar el 12 de noviembre en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. "Nos gustó mucho, es el tipo de jazz que sí me gusta, así que lo disfrutamos. Y, luego, pudimos conocerle rápidamente, lo que también estuvo muy bien", afirma el suscriptor.

Aprendiendo con música

Taller musical 'Resonando en ti'.

Isabel Gutiérrez se suscribió al periódico hace seis años por los cupones y porque, al comprarlo todos los días, solo veía ventajas. Desde entonces, es una fiel partícipe de los sorteos de cada mes: "Participo en todos porque, si no lo haces, seguro que no te toca y, además, no pierdo nada", afirma la suscriptora. Y le funciona, a sus espaldas lleva ganados sorteos como el de las entradas del Vive Latino y la Gala Heraldo del año pasado. Este mes, ha sido la ganadora del sorteo para el taller de música ‘Resonando en ti’, centrado para niños entre los tres y los siete años en los que la temática fue la iniciación a la música y el movimiento.

Ganar este sorteo acabó siendo el plan perfecto para que su nieta disfrutara de una tarde divertida y didáctica a la vez: "La niña salió muy contenta, diciendo que había hecho muchas cosas, que había tocado instrumentos y que con una manta estuvieron haciendo dibujos, además de cantar. Nos quedó claro que fue para repetir", afirma la suscriptora, quien poco después de contarnos esta experiencia, recibió la noticia de que había sido la ganadora de entradas para la gala ‘Aragón, tierra de jota’, otra experiencia más que ha vivido con HERALDO antes de que se acabe este mes de noviembre.

El penúltimo mes del año ha tenido sorteos de todo tipo, además de los que pudieron disfrutar estos suscriptores. Desde entradas dobles para todos los partidos del Casademont, pasando por visitas a los Mallos de Riglos, hasta espectáculos como ‘La Traviata’, en el Auditorio de Zaragoza, o ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’, en el Palacio de Congresos. Además, diez de nuestros fieles lectores pudieron disfrutar del preestreno de la nueva película de la zaragozana Paula Ortiz, ‘Teresa’ en la Filmoteca.

Pilar Arranz, la tercera suscripción más antigua

Pilar Arranz, la tercera suscripción más antigua de Heraldo de Aragón.

Pilar Arranz es la tercera suscriptora más antigua del periódico. Tras 41 años, trabajando en su consulta privada, Arranz ha dedicado prácticamente toda su vida a ejercer de dentista, tras estudiar medicina y la posterior especialización. Ahora se ha jubilado y, en esta época de aclimatarse a los cambios, hay algo que no ha cambiado, sino que tener tiempo le ha permitido ampliar su rutina de lectora: "Lo que más me gusta es abrir la puerta de mi casa por la mañana, coger el HERALDO y sentarme tranquilamente a desayunar mientras lo leo", afirma.

Tras tres generaciones

"Mi historia con HERALDO es de la familia, de toda la vida. Fue mi bisabuelo, que vivía en la Almolda, a 70 kilómetros de Zaragoza, el que se suscribió. Le llegaba el periódico con dos días de retraso, claro, porque en esas épocas no había medios ni conexiones, así que se notaba que el hombre quería tener el número de HERALDO y estar informado", cuenta Arranz.

Su bisabuelo murió con 101 años, "todavía leyendo el periódico, porque tenía una cabeza privilegiada que conservó hasta el final", y su suscripción pasó a los abuelos de Pilar y, posteriormente, a sus padres: "Cuando era pequeña veía los periódicos por casa, veía a mis padres leerlo y se me quedó". Ahora, su hija lee las noticias en el móvil y se las manda.

Pero, a Pilar Arranz le gusta el papel: "Yo también puedo leer en digital, pero no quiero. Así como en la lectura me he pasado al libro electrónico por pura comodidad, con el HERALDO no, sigo siendo fiel al papel".

Interés por la información

Como lectora diaria del periódico, Pilar Arranz afirma que el HERALDO le aporta estar informada de las cosas que ocurren en Aragón y Zaragoza, le interesa tener noticias propias de su zona, además del "placer de estar desayunando y leyéndolo, tenerlo en casa", asegura. Lee los titulares todos los días y luego pasa a las noticias que más le interesan, sobre todo, cuando tiene más tiempo.

Pilar Arranz se informa en el HERALDO por su independencia, aunque también ve algo de televisión, «pero no mucho, porque me pongo mala cuando veo los programas de debates y tertulias que ve mi marido». Y, ha sido ahora cuando ha comenzado a apuntarse a los sorteos para disfrutar de la suscripción al máximo.

Para ella, es muy importante mantener la antigüedad como suscriptora y, aunque no sabe qué pasará en las futuras generaciones, su fidelidad al periódico la ha llevado a participar en una entrevista que reunió a los cinco suscriptores más antiguos y a conservar tesoros como una portada que recibió en su visita a las instalaciones hace unos años, fechada nada menos que el 8 de septiembre de 1908 y que conserva en su casa dela Almolda como si fuera un trofeo. "Mi hija ha vivido también con el HERALDO toda la vida, espero que continúe", afirma la que podemos decir que es una de nuestras lectoras más fieles.

PRÓXIMAMENTE

Descubre los sorteos de diciembre en: club.heraldo.es