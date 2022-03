"El que puede valorar si es buena o mala idea es tu potencial cliente"

‘Comete este error y serás un emprendedor de éxito’ es el título de su ponencia, ¿por qué este enfoque?

Muchas ponencias de este tipo ofrecen consejos para tener un negocio de éxito o pretenden inculcar hábitos para triunfar, pero creo que es clave hablar sobre las dificultades que puedes encontrar para que los problemas se lleven mejor. Tu entorno no es objetivo: o lo ve todo muy negro y te frena a emprender o te dice lo que quieres escuchar, que tu idea es buenísima, pero el que de verdad tiene el poder de valorar si es una buena o mala idea es tu potencial cliente.

Cuéntenos algo sobre su aventura emprendedora, ¿cuándo se creó Vatios Verdes Consultora Energética y por qué?

Vatios Verdes nace en 2013 un poco de casualidad, tras realizar un curso sobre eficiencia energética y surgir la posibilidad de la tarifa plana para jóvenes de menos de 30 años. Sin pensarlo mucho, me dí de alta como autónomo para ir ganando un dinero mientras encontraba trabajo por cuenta ajena. De eso ya han pasado casi 9 años y de lo único que me arrepiento es de no haber hecho ciertas formaciones sobre negocios antes y haberme relacionado con otros emprendedores con las mismas inquietudes. En 2019 decidí formarme en una escuela de negocios para mejorar mis resultados y asociarme a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza. Seguro que son dos decisiones importantes en mi experiencia como emprendedor.

¿Podría desmontar la idea de que para emprender se necesita tener un buen capital de inicio?

Es común oír que al emprendedor no se lo ponen fácil pero no estoy de acuerdo del todo, existen espacios de ‘coworking’ con unas instalaciones increíbles, formaciones ‘online’ por muy bajo precio y ayudas al emprendimiento por parte del Gobierno. En mi caso, empecé con 400 euros en la cuenta y montando la oficina en mi cuarto. Creo que la clave es la ilusión, la actitud y tener las ideas muy claras.

¿Hace falta más formación para emprender?

Creo que hay que formarse además sobre temas transversales que ayuden a mejorar tus aptitudes: ventas, comunicación, liderazgo... etc.

¿Cuáles son sus objetivos como emprendedor a largo plazo?

Crear un equipo de trabajo con valores similares a los míos y a los de mi marca para tener un crecimiento sostenible en el tiempo. Y ser un referente como empresario en Zaragoza y, además de tener un negocio rentable poder ayudar a futuros emprendedores en sus comienzos.

¿Animaría a los jóvenes a emprender?

Por supuesto, pero con cabeza. Buscar un producto o servicio innovador, que se diferencie del resto para no entrar en la guerra de precios. Internet es una herramienta imprescindible que permite llegar a clientes de cualquier parte del mundo, así como validar tu negocio antes de dar el paso y a un coste asequible.

¿Cuál sería la principal ventaja?

Para mí es la libertad; si haces bien las cosas no cambias tu tiempo por dinero como en un trabajo por cuenta ajena.