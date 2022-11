El horizonte hacia una fertilización orgánica en la que Aragón será pionera

*

Los aportes de los expertos

Para Rodolfo Canet Castelló, director del Instituto Valenciano de Agricultura (IVIA), Renowagro resultó un evento excepcional, con un altísimo nivel de participación y grandes ponencias. "La celebración de este encuentro puede ayudar al necesario cambio de paradigma en nuestro sector, que debe ver los residuos y subproductos no como algo a gestionar sino como una fuente de recursos que va a maximizar su beneficio económico", reflexiona este experto en biología, cuya intervención en Zaragoza titulada ‘Lodos de depuradora como enmienda orgánica’ tuvo lugar durante la última jornada.

"Hablé del uso agrícola de los lodos de depuradora, un residuo orgánico del que se produce más de millón y medio de toneladas anuales en España. Su utilización está regulada y muy extendida y, aunque generalmente resulta muy beneficiosa, no está exenta de controversia por su potencial contenido en contaminantes". Durante su ponencia, Canet no solo describió de forma objetiva esta práctica sino que manifestó la necesidad de que se haga de forma profesional y se controle la calidad de los materiales de manera adecuada.

Otro de los muchos expertos que participaron en el Encuentro fue el profesor Carlos García Izquierdo, del CEBAS–CSIC, con la ponencia ‘El suelo como núcleo de una agricultura sostenible, y como receptor de enmiendas orgánicas’. En su opinión, las dos jornadas celebradas en el Palacio de Congresos de la capital zaragozana pusieron de manifiesto que tenemos fuentes de materia orgánica derivadas de residuos, pero que si se tratan adecuadamente y tienen una calidad óptima podemos tener dos problemas solucionados. "Debemos conservar los suelos e incrementar su fertilidad, por ejemplo con carbono orgánico –asegura–. De esta manera, además, estamos contribuyendo a mitigar el cambio climático". Para Carlos García, la salud del suelo es lo que va a condicionar que la agricultura del futuro sea sostenible. Por ello interesa no estropearlo "más de lo que está –expone–. El encuentro ha dejado claro que necesitamos poner todo de nuestra parte para que conserve su calidad, su salud y su biodiversidad".