"El golf es un deporte muy bonito que te hace desconectar"

Claudia Lavado se alzó. el pasado 24 de octubre en el Centro Nacional de Golf, con la tercera posición en la fase final del Circuito Nacional de 5ª Categoría tras ganar la fase autonómica. Lavado formó parte de la expedición de la Federación Aragonesa de Golf que completaron Pilar Baigorri y Ana Isabel Lamenca en categoría femenina y Raúl Serrano, Brian Tolosa y Ángel Escanero en categoría masculina.

Llegar a clasificarse en tercera posición en un torneo de tanta competencia no es sencillo. ¿Cómo afrontaste la competición?

El torneo era muy temprano así que no me dio mucho tiempo a calentar. Intenté hacer una rutina un poco general en cancha y 'putt'. Fui al 'tee' del 1, intenté relajarme y concentrarme en jugar, porque si vas con mala cara o enfadada no sale ni el 'swing' ni el golpe.

¿Cómo ha sido la experiencia participando en esta final nacional?

Ha sido una experiencia increíble, porque me sentía ilusionada y nerviosa a la vez. La sensación no es la misma que cuando juego por aquí, porque me conozco los campos y suelo conocer a mis compañeros de partido y allí era todo distinto.

¿Qué tal ha sido la convivencia con el resto de participantes?

El día de entrenamiento jugué con dos señores muy majos y el día del torneo, jugué con dos señoras y una niña. Estuve muy a gusto. También en la entrega de premios, todos se alegraron mucho por mí y mis compañeros del equipo de Aragón me animaron mucho y estuvieron muy pendientes de mí. Les doy las gracias por lo bien que me hicieron sentir.

De la fase aragonesa os clasificasteis seis golfistas. ¿Cómo es tu relación con ellos?

Yo conocía a un jugador que es del Club de Golf de Guara y he jugado algún torneo con él allí. Gracias a algunos de estos torneos, me clasifique para la final autonómica. También conocía a una jugadora de mi club, de Golf Los Lagos, que siempre que nos vemos nos saludamos y se interesa por mí. Al resto de jugadores de Aragón no los conocía, pero todos me cayeron muy bien, y creo que hicimos un buen equipo.

Claudia Lavado, en el centro, junto al resto de representantes de Aragón en el torneo.

¿Habías participado en otros torneos con deportistas de otros lugares?

Sí, he participado en otros torneos en los que he jugado con gente de otros sitios como en el País Vasco, en Navarra, en La Rioja y en Denia, que participe en la final de las ligas PGA.

¿Cuánto tiempo llevas jugando al golf?

Llevo jugando 5 años. Empecé un poco antes de los 7

¿Qué es lo que más te gusta de este deporte?

Estás en la naturaleza y, como no todos los días haces el mismo resultado, cuando salgo al campo, siento que tengo un reto que cumplir. También me encanta cuando te sale un golpe perfecto y ves volar la bola, o cuando metes un 'putt' largo.

¿Qué les dirías a las personas que están pensando en comenzar a jugar al golf?

Es un deporte muy bonito que te hace desconectar. Estás en la naturaleza, conoces a gente de diferentes sitios, además de campos súper bonitos y cuando juegas un torneo, pasas todo el día y te lo pasas muy bien con el ambiente que hay. Pero les recomendaría que tuvieran mucha paciencia y que el primer año no se desesperen.